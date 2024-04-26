Рамина рассказала о причинах разрыва с женихом

Украинский блогер Рамина Эсхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala/

Известный украинский блогер и журналист Рамина Эсхакзай откровенно поделилась своими переживаниями после разрыва с женихом, адвокатом Евгением Прониным. Хотя сейчас инфлюенсер в дружеских отношениях с бывшим, первое время она была на него очень обижена.

Об этом она призналась в собственном YouTube-проекте "30+".

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Рамина об отношениях с бывшим

Блогер рассказала о том, что в отношениях с Евгением не наслаждалась моментом, а планировала будущее — свадьбу и совместную супружескую жизнь. Именно поэтому звезда болезненно восприняла разрыв с женихом и обиделась на него, ведь разорвав длительные отношения, любимый не оправдал ее надежд.

"Я с этим человеком планировала прожить всю жизнь, это был план и мы его придерживались. Я была зациклена в отношениях на том, чтобы в будущем мы прошли марафон из испытаний, чем наслаждалась тем, что есть. Для меня это была трагедия, что мне сделали предложение, 5 лет прожила с человеком и на этом все. Я хотела говорить людям плохое о Жене, потому что он меня, как женщину ранил", — поделилась Рамина.

Журналистка также рассказала о причинах расставания с женихом. Блогер призналась в том, что они с Евгением пытались сохранить отношения и проходили парную терапию у психолога, однако она не помогла.

Звезда вспомнила, что именно Пронин был инициатором прекращения их общения. Она призналась, что ее очень разозлили причины, которые придумал ее бывший жених для того, чтобы объяснить их разрыв.

"Он мне сказал прямо, что не хочет быть со мной, придумал максимально тупую причину расставания: что его утомило, что я постоянно опаздываю. Я ответила, что, когда начали встречаться, ты этого не замечал? Он мне потом сказал: "Рамина, ты настолько крута, что я даже не могу дотянуться до тебя, такие две разные причины", — добавила блогер.

Отношения Евгения Пронина и Рамины

Рамина встречалась с Евгением в течение пяти лет. Он сделал ей предложение, однако до свадьбы дело так и не дошло. В апреле прошлого года пара сообщила о разрыве.

С тех пор не было ничего известно о ее личной жизни. Звезда сфокусировалась на работе и похудении, и не выделяла время для свиданий.

Недавно звезда призналась, что встречается с военным, но не раскрывает его личность публично. Пара проводит время вместе во время рабочих поездок Рамины на прифронтовые территории.

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