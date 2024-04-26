Раміна розповіла про причини розриву з нареченим — відео

Українська блогерка Раміна Есхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala/

Відома українська блогерка та журналіст Раміна Есхакзай відверто поділилася своїми переживання після розриву із нареченим, адвокатом Євгеном Проніним. Хоча зараз інфлюєнсерка у дружніх стосунках із колишнім, перший час вона була на нього дуже ображена.

Про це вона зізналася у власному YouTube-проєкті "30+".

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Раміна про стосунки з колишнім

Блогерка розповіла про те, що стосунках із Євгеном не насолоджувався моментом, а планувала майбутнє — їй весілля та спільне подружнє життя. Саме через це зірка болісно сприйняла розрив із нареченим і образилася на нього, адже він розірвавши тривалі стосунки, коханий не виправдав її сподівань.

"Я із цією людиною планувала прожити все життя, це був план і ми його дотримувалися. Я була зациклена в стосунках на тому, щоб у майбутньому ми пройшли марафон із випробувань, ніж насолоджувалася тим, що є. Для мене це була трагедія, що мені зробили пропозицію, 5 років прожила з людиною і на цьому все. Я хотіла говорити людям погане про Женю, тому що він мене, як жінку поранив", — поділилась Раміна.

Журналістка також розповіла про причини розставання із нареченим. Блогерка зізналася про те, що вони з Євгеном намагалися зберегти стосунки та проходили парну терапію у психолога, однак вона не допомогла.

Зірка пригадала, що саме Пронін був ініціатором припинення їхнього спілкування. Вона зізналася, що її дуже роздратували причини, які вигадав її колишній наречений для того, щоб пояснити їх розрив.

"Він мені сказав прямо, що не хоче бути зі мною, придумав максимально тупу причину розставання: що його втомило, що я постійно запізнююся. Я відповіла, що, коли почали зустрічатися, ти цього не помічав? Він мені потім сказав: "Раміна, ти настільки крута, що я навіть не можу дотягнутися до тебе, такі дві різні причини", — додала блогер.

Стосунки Євгена Проніна та Раміни

Раміна зустрічалась із Євгеном протягом п'яти років. Він освідчився їй, однак до весілля справа так і не дійшла. У квітні минулого року пара повідомила про розрив.

З того часу не було нічого відомо про її особисте життя. Зірка сфокусувалася на роботі та схудненні і не виділяла час для побачень.

Нещодавно зірка зізналася, що зустрічається із військовим, однак не розкриває його особистість публічно. Пара проводить час разом під час робочих поїздок Раміни на прифронтові території.

Нагадаємо, ми писали про те, що блогерка Раміна Есхакзай зізналася, з ким розмовляє російською. Раніше ми розповідали про те, що журналістка Раміна Есхакзай пояснила, на що готова заради перемоги України.