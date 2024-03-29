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Ксения Мишина вляпалась в скандал из-за русского языка

29 марта 2024 11:10
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ксения Мишина попала в языковой скандал — актриса дала интервью на русском — видео
Украинская актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская актриса Ксения Мишина попала в скандал во время отдыха на Бали. Актриса, которая ведет патриотическое шоу на украинском телевидении, дала интервью на русском языке.

Соответствующий ролик был опубликован на YouTube-канале фитнес-тренера Сергея Пилькевича.

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Актриса Ксения Мишина попала в языковой скандал

Популярная актриса Ксения Мишина во время отдыха на Бали успела записать подкаст со своим фитнес-тренером Сергеем Пилькевичем. Мужчина родился в Украине, но уже много лет живет за границей и снимает контент, направленный на международную аудиторию.

Однако для своих роликов Пилькевич выбрал не английский, а русский язык. При том что все описания на его YouTube-канале прописаны именно на английском.

Актриса Ксения Мишина, которая с начала войны осталась в Украине, записала подкаст с фитнес-тренером на русском языке.

Дело в том, что артистка родилась в Крыму и с детства разговаривала на русском. Однако, звезда уже долгое время общается на украинском языке не только на телевидении, но и общается с аудиторией и ведет свои социальные сети.

Кроме того, она снимается в отечественных сериалах и является ведущей патриотического шоу "Я люблю Украину". Впрочем, ее четкая позиция буквально рассыпалась на глазах украинцев из-за ее желания получить прибыль.

Автор опубликованного интервью выключил комментарии, ведь на актрису посыпалась волна хейта, из-за того, что она, говоря на русском языке, "размывает" границы между нами и народом страны-агрессорки.

Ранее известный комик объяснил, почему Ксения Мишина до сих пор "холостячка". Также актриса поделилась редкими снимками с округлым животиком.

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русский язык
Ксения Мишина
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