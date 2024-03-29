Ксенія Мішина потрапила в мовний скандал — актриса дала інтерв'ю російською — відео

Українська акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Відома українська акторка Ксенія Мішина втрапила у скандал під час відпочинку на Балі. Акторка, яке веде патріотичне шоу на українському телебаченні, дала інтерв'ю російською мовою.

Відповідний ролик був опублікований на YouTube-каналі фітнес-тренера Сергія Пилькевича.

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Акторка Ксенія Мішина втрапила у мовний скандал

Популярна акторка Ксенія Мішина під час відпочинку на Балі встигла записати подкаст зі своїм фітнес-тренером Сергієм Пилькевичем. Чоловік народився в Україні, але вже багато років живе за кордоном та знімає контент, спрямований на міжнародну аудиторію.

Однак для своїх роликів Пилькевич обрав не англійську мову, а російську. При тому що всі описи на його YouTube-каналі прописані саме англійською.

Акторка Ксенія Мішина, яка з початку війни залишилась в Україні, записала подкаст зі фітнес-тренером російською мовою.

Справа у тому, що артистка народилася в Криму і з дитинства розмовляла російською. Однак зірка вже довгий час спілкується української мовою не лише на телебаченні, а й спілкується із аудиторією і веде свої соціальні мережі.

Окрім того, вона знімається в вітчизняних серіалах та є ведучою патріотичного шоу "Я люблю Україну". Втім її чітка позиція буквально розсипалася на очах українців через її бажання отримати прибуток.

Автор опублікованого інтерв'ю вимкнув коментарі, адже на акторку посипалася хвиля хейту, через те, що вона, розмовляючи російською мовою, "розмиває" кордони між нами та народом країни-агресорки.

Раніше відомий комік пояснив, чому Ксенія Мішина досі "холостячка". Також акторка поділилася рідкісними знімками з округлим животиком.