Украинская певица Санта Димопулос сбежала на Бали во время войны

Украинская певица Санта Димопулос в Париже. Фото: Instagram Санты Димопулос

Известная украинская певица и бывшая участница проекта "Танцы со звездами" Санта Димопулос попала в громкий скандал из-за своего отдыха за границей. Популярная артистка показала себя на Бали и получила негативные отзывы о своей фотографии.

Соответствующим снимком Санта Димопулос поделилась на своей странице в Instagram.

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Санта Димопулос на отдыхе за границей

Популярная украинская певица поделилась новой фотографией, где она показала себя за границей. Так, Санта Димопулос сообщила о том, что она прилетела на Бали, чтобы перезагрузить себя. Артистка рассказала о том, чего ей удалось достичь за период трансформаций.

"На Бали я прилетела на ретрит, но открыла для себя целый новый мир, где все подчиняется другим законам, в синхронизации и любви. Невозможно рассказать, что я прожила за пять дней трансформаций, это была целая жизнь. Но то, что она делится на "до" и "после", это точно. Многие иллюзии рассыпались, программы разрушены, боли отпущены. Проявились заложенные природой способности. Спасибо за все", — подписала свою фотографию Санта Димопулос.

Певица Санта Димопулос на Бали. Фото: скриншот из Instagram

Реакция украинцев на новое фото Санты Димопулос

Увидев, что украинская певица во время полномасштабной войны находится на Бали, ее подписчики не смогли промолчать. Пользователи сети начали негативно высказываться по поводу фотографии Санты Димопулос в комментариях.

Очередной публично красивый Instagram, не запятнанный войной, потому что война будет мешать фото с ретритов. Не знаю, как это оказалось в ленте. Жаль, что до сих пор куча людей ничего не понимают

Что вы там лечите в тех сорняках??? Это что, психушка для богатых? Люди гибнут на войне, дети сироты…. А она глупости выставляет

Я ретриты проходила у бабушки в деревне. Там такая природа, овощи, сено... Но, к сожалению, в стране война, и бомбят каждый день

Комментарий со страницы Санты Димопулос. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Санты Димопулос. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Санты Димопулос. Фото: скриншот из Instagram

Скандал с участием Санты Димопулос

Не так давно украинская певица, которая в начале войны выехала с детьми за границу, попала в громкий скандал из-за посещения дня рождения дочери российского олигарха в Монако. Сначала Санта Димопулос показала фото этой девушки, поздравив ее с днем рождения.

Stories со страницы Санты Димопулос. Фото: скриншот из Instagram

Позже на странице певицы появилась фотография, где она показала себя вместе с девушкой на праздновании.

Санта Димопулос на дне рождения дочери русского олигарха в Монако. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Санта Димопулос внезапно сменила имя.

Раньше мы рассказывали о том, что певица Санта Димопулос показала своего взрослого сына.

Также мы сообщали о том, что известная артистка Санта Димопулос призналась, планирует ли она идти в политику.