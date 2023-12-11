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Санту Дімопулос зганьбили через відпочинок на Балі під час війни

11 грудня 2023 11:38
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Українська співачка Санта Дімопулос втекла на Балі під час війни
Українська співачка Санта Дімопулос у Парижі. Фото: Instagram Санти Дімопулос
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відома українська співачка і колишня учасниця проєкту "Танці з зірками" Санта Дімопулос потрапила у гучний скандал через свій відпочинок за кордоном. Популярна артистка показала себе на Балі та отримала негативні відгуки про свою фотографію.

Відповідним знімком Санта Дімопулос поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Санта Дімопулос на відпочинку за кордоном

Популярна українська співачка поділилася новою фотографією, де вона показала себе за кордоном. Так, Санта Дімопулос повідомила про те, шо вона прилетіла на Балі, щоб перезавантажити себе. Артистка розповіла про те, чого їй вдалося досягти за період трансформацій.

"На Балі я прилетіла на ретрит, але відкрила для себе цілий новий світ, де все підпорядковується іншим законам, у синхронізації та любові. Неможливо розповісти, що я прожила за п'ять днів трансформацій, це було ціле життя. Але те, що вона ділиться на "до" та "після", це точно. Багато ілюзій розсипалося, програм зруйновано, відпущено біль. Виявилися закладені природою здібності. Дякую за все", — підписала свою світлину Санта Дімопулос.

Публікація зі сторінки Санти Дімопулос
Співачка Санта Дімопулос на Балі. Фото: скриншот з Instagram

Реакція українців на нову світлину Санти Дімопулос

Побачивши, що українська співачка під час повномасштабної війни перебуває на Балі, її підписники не змогли промовчати. Користувачі мережі почали негативно висловлюватися щодо фотографії Санти Дімопулос в коментарях.

  • Черговий публічно красивий Instagram, не заплямований війною, бо війна заважатиме фото з ретритів. Не знаю, як це опинилось у стрічці. Шкода, що досі купа людей нічого не розуміють
  • Що ви там лікуєте в тих бурʼянах??? Це що, психлікарня для багатих? Люди гинуть на війні, діти сироти …. А вона дурниці виставляє
  • Я ретрити проходила у бабусі в селі. Там така природа, городина, сіно... Але, на жаль, в країні війна, і бомблять кожен день
Коментар зі сторінки Санти Дімопулос
Коментар зі сторінки Санти Дімопулос. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Санти Дімопулос
Коментар зі сторінки Санти Дімопулос. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Санти Дімопулос
Коментар зі сторінки Санти Дімопулос. Фото: скриншот з Instagram

Скандал за участі Санти Дімопулос

Не так давно українська співачка, яка на початку війни виїхала з дітьми за кордон, потрапила у гучний скандал через те, що відвідала день народження доньки російського олігарха у Монако. Спочатку Санта Дімопулос показала фото цієї дівчини, привітавши її з днем народження.

Stories зі сторінки Санти Дімопулос
Stories зі сторінки Санти Дімопулос. Фото: скриншот з Instagram

Пізніше на сторінці співачки з’явилася фотографія, де вона показала себе разом з дівчиною на святкуванні. 

Stories зі сторінки Санти Дімопулос
Санта Дімопулос на дні народження доньки російського олігарха у Монако. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Санта Дімопулос раптово змінила ім’я. 

Раніше ми розповідали про те, що співачка Санта Дімопулос показала свого дорослого сина. 

Також ми повідомляли про те, що відома артистка Санта Дімопулос зізналася, чи планує вона йти у політику. 

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