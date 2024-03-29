Новая страна на Мисс Вселенная — кто уедет от Саудовской Аравии

Модель Руми Алкахтани. Фото: Instagram/rumy_alqahtani

В сентябре в Мексике пройдет 73-й конкурс красоты "Мисс Вселенная 2024". В нем впервые примет участие представительница Саудовской Аравии.

Об этом сообщает BBC.

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27-летняя Руми Алкахтани является участницей многих конкурсов красоты, а на ее страницу в Instagram подписаны более миллиона пользователей соцсетей. Она опубликовала фото с флагом королевства и сделала лаконичный пост.

"Для меня большая честь участвовать в конкурсе "Мисс Вселенная 2024". Это первое участие Саудовской Аравии в конкурсе "Мисс Вселенная", — написала Алкахтани.

Руми родилась и выросла в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде. Модель имеет степень бакалавра стоматологии и свободно владеет тремя языками, включая французский, английский и арабский.

Впервые девушка участвовала в конкурсе "Мисс Саудовская Аравия" в 2021 году. Впоследствии она представляла королевство на других мероприятиях, о чем указала в профиле своей страницы.

Скриншот: Instagram/rumy_alqahtani

Отметим, что только в последние годы женщинам в Саудовской Аравии вернули многие права, в частности, управлять автомобилем. Королевство — религиозная страна.

Напомним, ранее мы писали, сколько украинка потратила денег на конкурс "Мисс Европа". Также мы рассказывали, что представительница Украины на "Мисс Мира 2023" превратится в Мавку на сцене конкурса.