Нова країна на Міс Всесвіт — хто поїде від Саудівської Аравії

Модель Румі Алкахтані. Фото: Instagram/rumy_alqahtani

У вересні у Мексиці пройде 73-й конкурс краси "Міс Всесвіт 2024". В ньому вперше візьме участь представниця від Саудівської Аравії.

Про це повідомляє BBC.

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27-річна Румі Алкахтані є учасницею багатьох конкурсів краси, а на її сторінку в Instagram підписані понад мільйон користувачів соцмереж. Вона опублікувала фото з прапором королівства та зробила лаконічний допис.

"Для мене велика честь брати участь у конкурсі "Міс Всесвіт 2024". Це перша участь Саудівської Аравії в конкурсі "Міс Всесвіт", — написала Алкахтані.

Румі народилась та виросла в столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді. Модель має ступінь бакалавра стоматології та вільно володіє трьома мовами, включаючи французьку, англійську та арабську.

Вперше дівчина брала участь у конкурсі "Міс Саудівська Аравія" у 2021 році. Згодом вона представляла королівство на інших заходах, про що вказала в профілі своєї сторінки.

Скриншот: Instagram/rumy_alqahtani

Зазначимо, що лише в останні роки жінкам в Саудівській Аравії повернули чимало прав, зокрема, керувати автомобілем. Королівство — релігійна країна.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки українка витратила грошей на конкурс "Міс Європа". Також ми розповідали, що представниця України на "Міс Світу 2023" перевтілиться у Мавку на сцені конкурсу.