Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Саудівська Аравія вперше візьме участь у Міс Всесвіт arrow

Саудівська Аравія вперше візьме участь у Міс Всесвіт

29 березня 2024 21:05
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Нова країна на Міс Всесвіт — хто поїде від Саудівської Аравії
Модель Румі Алкахтані. Фото: Instagram/rumy_alqahtani
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

У вересні у Мексиці пройде 73-й конкурс краси "Міс Всесвіт 2024". В ньому вперше візьме участь представниця від Саудівської Аравії. 

Про це повідомляє BBC.

Читайте також:

Саудівська Аравія на Міс Всесвіт

27-річна Румі Алкахтані є учасницею багатьох конкурсів краси, а на її сторінку в Instagram підписані понад мільйон користувачів соцмереж. Вона опублікувала фото з прапором королівства та зробила лаконічний допис.

"Для мене велика честь брати участь у конкурсі "Міс Всесвіт 2024". Це перша участь Саудівської Аравії в конкурсі "Міс Всесвіт", — написала Алкахтані.

Румі народилась та виросла в столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді. Модель має ступінь бакалавра стоматології та вільно володіє трьома мовами, включаючи французьку, англійську та арабську.

Вперше дівчина брала участь у конкурсі "Міс Саудівська Аравія" у 2021 році. Згодом вона представляла королівство на інших заходах, про що вказала в профілі своєї сторінки. 

Саудівська Аравія вперше візьме участь в Міс Всесвіт - фото 1
Скриншот: Instagram/rumy_alqahtani

Зазначимо, що лише в останні роки жінкам в Саудівській Аравії повернули чимало прав, зокрема, керувати автомобілем. Королівство — релігійна країна.  

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки українка витратила грошей на конкурс "Міс Європа". Також ми розповідали, що представниця України на "Міс Світу 2023" перевтілиться у Мавку на сцені конкурсу.

соцмережі
конкурс краси
Саудівська Аравія
модель

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

28 березня 2024

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом