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Селин Дион во второй раз выступит на Олимпийских Играх — с кем именно и какой у нее гонорар

25 июля 2024 21:38
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Селин Дион и Леди Гага выступят в Париже на открытии Летних Олимпийских Игр-2024
Канадская певица Селин Дион. Фото: Instagram/celinedion
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

В пятницу, 26 июля, в столице Франции, Париже, пройдет торжественная церемония открытия Летних Олимпийских Игр-2024. На ней выступят, в частности, певицы Селин Дион и Леди Гага

Об этом сообщают многочисленные таблоиды, в частности TMZ.

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Артистки исполнят дуэтом композицию французской легенды Эдит Пиаф La vie en rose. Дион будет одета в костюм от Dior с накидкой из розовых и черных перьев. В СМИ утверждают, что Селин получит за свое выступление гонорар в 2 млн долларов. Финансовые соглашения с Леди Гагой пока не раскрываются.

Для Дион выступление на открытии Летних Олимпийских Игр-2024 станет первым после того, как она в январе 2022 года объявила о своей борьбе с синдромом мышечной скованности.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Céline Dion (@celinedion)

По словам источников TMZ, Дион прекрасно чувствует себя накануне шоу. Ее уже видели в Париже: исполнительница хита My Heart Will Go On остановилась в отеле Le Royal Monceau у Елисейских Полей. Там же живет и Леди Гага.

Отметим, что Селин ранее участвовала в церемонии открытия Летних Олимпийских Игр: в 1996 году она выступила в Атланте с песней, написанной специально к соревнованиям.

Напомним, ранее мы писали, что теннисистка Элина Свитолина стала флагоносцем сборной Украины и поделилась ожиданиями от Олимпиады. Также мы рассказывали, что легкоатлетка Ярослава Магучих озвучила видеоролик, который НОК представил накануне Летних Олимпийских Игр-2024.

Леди Гага шоу Олимпиада-2024 Селин Дион

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