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Селін Діон вдруге виступить на Олімпійських Іграх — з ким саме та який в неї гонорар

25 липня 2024 21:38
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Селін Діон та Леді Гага виступлять в Парижі на відкритті Літніх Олімпійських Ігор-2024
Канадська співачка Селін Діон. Фото: Instagram/celinedion
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

В п'ятницю, 26 липня, в столиці Франції, Парижі, пройде урочиста церемонія відкриття Літніх Олімпійських Ігор-2024. На ній виступлять, зокрема, співачки Селін Діон та Леді Гага

Про це повідомляють численні таблоїди, зокрема TMZ.

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Артистки виконають дуетом композицію французької легенди Едіт Піаф La vie en rose. Діон буде одягнена в костюм від Dior з накидкою з рожевого та чорного пір'я. У ЗМІ стверджують, що Селін отримає за свій виступ гонорар у 2 млн доларів. Фінансові угоди з Леді Гагою наразі не розкриваються.

Для Діон виступ на відкритті Літніх Олімпійських Ігор-2024 стане першим, після того, як вона в січні 2022 року оголосила про свою боротьбу з синдромом м’язової скутості

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Céline Dion (@celinedion)

За словами джерел TMZ, Діон чудово почувається напередодні шоу. Її вже бачили в Парижі: виконавиця хіта My Heart Will Go On зупинилася в готелі Le Royal Monceau біля Єлисейських Полів. Там же живе і Леді Гага.

Зазначимо, що Селін раніше вже брала участь у церемонії відкриття Літніх Олімпійських Ігор: 1996 року вона виступила в Атланті з піснею, написаною спеціально до змагань. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що тенісистка Еліна Світоліна стала прапороносцем збірної України та поділилася очікуваннями від Олімпіади. Також ми розповідали, що легкоатлетка Ярослава Магучіх озвучила відеоролик, який НОК презентував напередодні Літніх Олімпійських Ігор-2024.

Леді Гага шоу Олімпіада-2024 Селін Діон

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