Селін Діон та Леді Гага виступлять в Парижі на відкритті Літніх Олімпійських Ігор-2024

Канадська співачка Селін Діон. Фото: Instagram/celinedion

В п'ятницю, 26 липня, в столиці Франції, Парижі, пройде урочиста церемонія відкриття Літніх Олімпійських Ігор-2024. На ній виступлять, зокрема, співачки Селін Діон та Леді Гага

Про це повідомляють численні таблоїди, зокрема TMZ.

Виступ Селін Діон та Леді Гаги в Парижі

Артистки виконають дуетом композицію французької легенди Едіт Піаф La vie en rose. Діон буде одягнена в костюм від Dior з накидкою з рожевого та чорного пір'я. У ЗМІ стверджують, що Селін отримає за свій виступ гонорар у 2 млн доларів. Фінансові угоди з Леді Гагою наразі не розкриваються.

Для Діон виступ на відкритті Літніх Олімпійських Ігор-2024 стане першим, після того, як вона в січні 2022 року оголосила про свою боротьбу з синдромом м’язової скутості.

За словами джерел TMZ, Діон чудово почувається напередодні шоу. Її вже бачили в Парижі: виконавиця хіта My Heart Will Go On зупинилася в готелі Le Royal Monceau біля Єлисейських Полів. Там же живе і Леді Гага.

Зазначимо, що Селін раніше вже брала участь у церемонії відкриття Літніх Олімпійських Ігор: 1996 року вона виступила в Атланті з піснею, написаною спеціально до змагань.

