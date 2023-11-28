Сенцов не считает вероятную потерю Авдеевки большой проблемой

Режиссер Олег Сенцов. Фото: facebook.com/oleg.sentsov/

Режиссер и военный Олег Сенцов признается, что у Путина всегда была цель захватить Донбасс. Наступление русских солдат в районе Авдеевки напоминает ситуацию в Бахмуте.

Об этом Олег Сенцов рассказал в интервью Ukrainian Withness.

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Режиссер сейчас служит в 47-й бригаде, воюющей как раз в районе Авдеевки. Сенцов рассказал, что у Путина была всегда цель захватить Донбасс и Луганскую область.

"Путин упирался в Бахмут и будет упираться сейчас так же в Авдеевку. Бахмутские клещи не очень работали, и это заняло у них пол года, если не больше. В Авдеевке клещи уже очень сильные. Перешеек в 10 км еще держится, но они, особенно на севере, продвигаются и понемногу проходят. Там еще пара сел, и все, клещи закроются. Я не вижу больших проблем, если мы потеряем Авдеевку. Мы уже потеряли Бахмут и многое потеряли. Проблема не в территориях, а в людях, которых мы можем потерять, если будем неправильно обороняться", — рассказал Олег Сенцов.

Режиссер отметил, что нужен план того, как эти территории будут затем освобождаться.

"Мы можем что-то отдать, а потом забрать более эффективно с меньшими потерями — это окей. Оборона Бахмута была больше политической. Ситуация тяжелая, оккупанты понемногу давят, продвигаются, но пыл у них уже не тот", — говорит Олег Сенцов.

Напомним, Олег Сенцов получил ранение сразу после возвращения на фронт.

Ранее Олег Сенцов после лечения вернулся на передовую.