Сенцов не вважає імовірну втрату Авдіївки великою проблемою

Режисер Олег Сенцов. Фото: facebook.com/oleg.sentsov/

Режисер та військовий Олег Сенцов зізнається, у Путіна завжди була цiль захопити Донбас. Наступ російських солдатів у районі Авдіївки нагадує ситуацію в Бахмуті.

Про це Олег Сенцов розповів в інтерв'ю Ukrainian Withness.

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Режисер зараз служить у 47-й бригаді, яка воює якраз у районі Авдіївки. Сенцов розповів, у Путіна була завжди мета захопити Донеччину та Луганщину.

"Путін упирався в Бахмут і буде упиратися зараз так само в Авдіївку. Бахмутські кліщі не дуже працювали, і це зайняло у них пів року, якщо не більше. В Авдіївці кліщі вже дуже сильні. Перешийок у 10 км ще тримається, але вони, особливо на півночі, просуваються і потроху йдуть. Там ще пара сіл, і все, кліщі закриються. Я не бачу великих проблем, якщо ми втратимо Авдіївку. Ми вже втратили Бахмут і багато чого втратили. Проблема не в територіях, а в людях, яких ми можемо втратити, якщо будемо неправильно оборонятися", — розповів Олег Сенцов.

Режисер зазначив, що потрібен план того, як ці території будуть потім звільнятися.

"Зараз такого вже не буде, проте момент, що ми можемо щось віддати, а потім забрати більш ефективно з меншими втратами — це окей. Оборона Бахмута була більше політичною. Ситуація важка, окупанти потроху тиснуть, просуваються, але запал у них уже не той", — говорить Олег Сенцов.

Нагадаємо, Олег Сенцов отримав поранення одразу після повернення на фронт.

Раніше Олег Сенцов після лікування повернувся на передову.