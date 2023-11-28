Как Сергей Бабкин закаляется в мороз — артист показал видео

Украинский певец Сергей Бабкин в программе "ЖВЛ". Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский исполнитель, актер и автор песен Сергей Бабкин показал, чем занимается в холод. Популярный артист поделился видео, на котором можно увидеть, как он закаляет свое тело и купается в холодной воде, когда на улице лежит снег.

Соответствующими кадрами Сергей Бабкин поделился на своей странице в Instagram.

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Что Сергей Бабкин делает, когда холодно

На официальной странице украинского артиста появилось видео, где можно увидеть, как он закаляется на холоде. Сергей продемонстрировал, что купается в холодной воде и протирает свое тело снегом, когда на улице далеко не лето.

Он рассказал, насколько полезна для тела холодная вода, как она влияет на состояние организма, кожи и крови. По словам Сергея Бабкина, то, что он делает, увеличивает объем энергии и улучшает общее психическое и физическое состояние здоровья.

"Воздух –1°С. Вода +3°С. Холодная вода для тела может иметь многочисленные полезные эффекты на организм. Она способствует стягиванию пор кожи, улучшению кровообращения и снижению воспаления. Контакт с холодной водой может также активировать адаптационные механизмы, укрепляя иммунитет и повышая выносливость организма. Такие процедуры часто способствуют увеличению энергии и улучшению общего физического и психического состояния", — отметил Сергей Бабкин.

Публикация со страницы Сергея Бабкина. Фото: скриншот из Instagram

Что о новом видео Сергея Бабкина говорят в сети

Под кадрами начали появляться комментарии подписчиков украинского артиста, где люди стали высказываться по поводу его действий на видео.

Сижу дома, в теплом халате, смотрю видео, и аж дух захватывает. Как это возможно? Сергей, это так мощно! Такая сила духа! Может поделитесь, как прийти к такому результату?

Не перестаю удивляться и восхищаться

Бабкины, вы — показательно-примерная семья, восхищаете, продолжайте в том же духе, это прекрасные примеры для вдохновения, как можно относиться к себе, людям и миру вокруг

Я бы потеряла сознание, каждому свое наверное

Комментарии со страницы Сергея Бабкина. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Сергея Бабкина. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Сергея Бабкина. Фото: скриншот из Instagram

Сергей Бабкин во время войны в Украине

В начале полномасштабного вторжения украинский музыкант Сергей Бабкин обратился ко всем россиянам. Он рассказал им, как президент РФ Владимир Путин начал очень жесткую войну.

"Я хочу обратиться ко всем моим друзьям, слушателям, подписчикам из России. Тысячи людей знают меня лично, со многими мы прошли долгий путь, искренне дружили и общались. Сейчас ваш президент и правящая верхушка окончательно сошли с ума и развязали в Европе войну, равной которой не было с момента окончания Второй Мировой. Наши города бомбят! На нас падают ракеты, бомбы и снаряды", — обратился к россиянам украинский артист.

Обращение Сергея Бабкина к россиянам в начале войны. Фото: скриншот из Instagram

С того момента на его странице активно появляются разные кадры с его благотворительных выступлений и помощи украинским защитникам.

Публикации с официальной страницы Сергея Бабкина. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Сергей Бабкин представил новый трек о предательстве.

Раньше мы рассказывали о том, что певец Сергей Бабкин объяснил, сколько и куда он задонатил во время войны в Украине.

Также мы сообщали о том, что музыкант Сергей Бабкин показал новую патриотическую татуировку.