Як Сергій Бабкін загартовується у мороз — артист показав відео

Український співак Сергій Бабкін у програмі "ЖВЛ". Фото: скриншот з YouTube

Відомий український виконавець, актор і автор пісень Сергій Бабкін показав, чим він займається у холод. Популярний артист поділився відео, на якому можна побачити, як він загартовує своє тіло і купається в холодній воді, коли на вулиці лежить сніг.

Відповідними кадрами Сергій Бабкін поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Що Сергій Бабкін робить, коли холодно

На офіційній сторінці українського артиста з’явилося відео, на якому можна побачити, як він загартовується на холоді. Сергій продемонстрував, що купається у холодній воді та протирає своє тіло снігом, коли на вулиці вже далеко не літо.

Він розповів, наскільки корисною для тіла є холодна вода, як вона впливає на стан організму, шкіри і крові. За словами Сергія Бабкіна, те, що він робить, збільшує об’єм енергії і покращує загальний психічний і фізичний стан здоров’я.

"Повітря –1°С. Вода +3°С. Холодна вода для тіла може мати численні корисні ефекти на організм. Вона сприяє стягуванню пор шкіри, покращенню кровообігу та зниженню запалення. Контакт з холодною водою може також активувати адаптаційні механізми, зміцнюючи імунітет та підвищуючи витривалість організму. Такі процедури часто сприяють збільшенню енергії та покращенню загального фізичного та психічного стану", — зазначив Сергій Бабкін.

Публікація зі сторінки Сергія Бабкіна. Фото: скриншот з Instagram

Що про нове відео Сергія Бабкіна кажуть в мережі

Під кадрами почали з’являтися коментарі підписників українського артиста, де люди стали висловлюватися щодо його дій на відео.

Сиджу вдома, в теплому халаті, дивлюся відео, і аж дух захоплює. Як таке можливо? Сергій, це так потужно! Така сила духу! Може поділитеся, як дійти такого результату?

Не припиняю дивуватись та захоплюватись

Бабкіни, ви — показово-зразкова сім'я, захоплюєте, продовжуйте в тому ж дусі, це прекрасні приклади для натхнення, як можна ставитися до себе, людей і світу навколо

Я би втратила свідомість, кожному своє мабуть

Коментарі зі сторінки Сергія Бабкіна. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Сергія Бабкіна. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Сергія Бабкіна. Фото: скриншот з Instagram

Сергій Бабкін під час війни в Україні

На початку повномасштабного вторгнення український музикант Сергій Бабкін звернувся до всіх росіян. Він розповів їм, як президент РФ Володимир Путін розпочали дуже жорстку війну.

"Я хочу звернутися до всіх моїх друзів, слухачів, підписників з Росії. Тисячі людей знають мене особисто, з багатьма ми пройшли довгий шлях, щиро дружили і спілкувалися. Зараз ваш президент і правляча верхівка остаточно збожеволіли і розв'язали в Європі війну, рівної якій не було з моменту закінчення Другої Світової. Наші міста бомблять! На нас падають ракети, бомби і снаряди", — звернувся до росіян український артист.

Звернення Сергія Бабкіна до росіян на початку війни. Фото: скриншот з Instagram

З того моменту на його сторінці активно з’являються різні кадри з його благодійних виступів і з допомоги українським захисникам.

Публікації з офіційної сторінки Сергія Бабкіна. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Сергій Бабкін презентував новий трек про зраду.

Раніше ми розповідали про те, що співак Сергій Бабкін пояснив, скільки і куди він задонатив під час війни в Україні.

Також ми повідомляли про те, що музикант Сергій Бабкін показав нове патріотичне татуювання.