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Сергей Притула рассказал, на что тратит деньги во время войны

2 января 2024 12:56
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Сергей Притула рассказал, на что тратит деньги во время войны
Волонтер Сергей Притула. Фото: instagram.com/prytula.ua
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Телеведущий и волонтер Сергей Притула рассказал о том, что покупает во время войны. А еще о том, что покупает для него его жена.

Этим поделился в интервью 24 телеканала.

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Женщина отругала за протертые джинсы

Телеведущий Сергей Притула с начала полномасштабного вторжения России занимается волонтерством. Он рассказал, что обычно настолько занят, что даже забыл, когда в последний раз что-нибудь покупал из одежды.

Из-за такого безразличного отношения к своему внешнему виду Сергея отругала жена.

 

"Жена приехала, отругала. Думаю, мужчины меня поймут, потому что у нас не бывает много джинсов, у нас бывают именно "те" джинсы. Я не говорю, что у меня больше их нет. У меня есть еще, но классные были те. И когда ты ходишь в одних и тех же джинсах постоянно, они протираются там, где это выглядит не очень прилично, — рассказал волонтер.

Относительно другой одежды, то он обычно носит то, что покупал еще давно или что подарили.

Сергей Притула
Скриншот с интервью с Сергеем Притулой

"Я забыл, когда что-то в последний раз покупал, потому что военные за два года надарили много футболок — мерча", — поделился Притула.

Он признался, что за время полномасштабного вторжения также не покупал ничего ценного, например автомобилей или квартир.

"В принципе, я ни на что существенно денег не трачу. Еда, бензин, коммунальные услуги — это то, что из обязательных вещей. Ни недвижимости, ни транспортных средств, ни*уя больше", — признался Сергей.

Напомним, ранее мы писали, пойдет ли Сергей Притула в Раду или снова будет бороться за кресло мэра Киева.

Также мы сообщали, что Притула подверг резкой критике мэров за "барабанные" тендеры во время войны.

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