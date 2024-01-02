Сергій Притула розповів, на що витрачає гроші під час війни

Волонтер Сергій Притула. Фото: instagram.com/prytula.ua

Телеведучий і волонтер Сергій Притула розповів про те, що купує під час війни. А ще про те, що купує для нього його дружина.

Цим поділився в інтерв'ю 24 телеканалу.

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Жінка насварила за протерті джинси

Телеведучий Сергій Притула з початку повномасштабного вторгення Росії займається волонтерством. Він розповів, що зазвичай настільки зайнятий, що навіть забув, коли в востаннє щось купував з одягу.

Через таке байдуже ставлення до свого зовнішнього вигляду Сергія насварила дружина.

"Жінка приїхала, насварила. Думаю, чоловіки мене зрозуміють, бо в нас не буває багато джинсів, у нас бувають саме "ці" джинси. Я не кажу, що в мене більше немає. У мене є ще, але класні були ті. І коли ти ходиш в одних і тих самих джинсах постійно, вони мають здатність протиратися там, де це виглядає не дуже пристойно. І жінка приїхала й сказала: "Ти як засновник великого фонду не маєш права бути позором сім'ї", — й купила мені джинси", — розповів волонтер.

Щодо іншого одягу він зазвичай носить те, що купував ше давно або подарунки.

Скриншот з інтерв'ю з Сергієм Притулою

"Я забув, коли щось востаннє купував, тому що військові за два роки надарували багато футболок – мерча", — поділився Притула.

Він зізнався, що за час повномасштабного вторгнення також не купував нічого коштовного, наприклад автомобілей або квартир.

"У принципі, я ні на що суттєво грошей не витрачаю. Їжа, пальне, комунальні послуги — це те, що з обов'язкових речей. Ані нерухомості, ані транспортних засобів, ні*уя більше", — зізнався Сергій.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи Сергій Притула піде в Раду або знову боротиметься за крісло мера Києва.

Також ми повідомляли, що Притула різко розкритикував міських голів за "барабанні" тендери під час війни.