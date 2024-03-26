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Сергей Жадан решил стать на защиту Украины, — СМИ

26 марта 2024 05:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Сергей Жадан решил стать на защиту Украины, — СМИ
Фронтмен группы "Жадан и собаки" Сергей Жадан. Фото: Haus für Poesie/gezett/IMAGO
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Писатель, поэт, фронтмен группы "Жадан и собаки" Сергей Жадан, вероятно, намерен присоединиться к бойцам бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" и стать на защиту страны.

Об этом сообщили в эфире телемарафона "Єдині новини" в понедельник, 25 марта, со ссылкой на слова самого Жадана.

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Так, писатель в очередной раз передавал помощь украинским защитникам в Луганской области, где предположил, что не стоит делить украинцев по профессии.

"Мне кажется, сегодня нет писателей или не писателей, музыкантов или не музыкантов — есть граждане Украины, которые чувствуют ответственность за свою страну, и есть граждане, которые пытаются этой ответственности избежать тем или иным способом. Войско, в принципе, всех равняет. Потому что наше войско достаточно точный слепок украинского общества", — отметил Жадан.

Несмотря на то, что в новостном сюжете не было заявления музыканта о намерениях вступить в армию, об этом со ссылкой на слова Жадана сообщила журналистка Мария Малевская.

"Стоя здесь, в Серебрянских лесах, писатель признается мне: вскоре в бригаде будет еще одно пополнение. Жадан и один из его музыкантов также идут в ряды войска", — рассказала медийник.

Напомним, что украинская певица Христина Соловий рассказала историю ее отношений с писателем и музыкантом Сергеем Жаданом. Тот в свою очередь прокомментировал рассказ бывшей девушки.

ВСУ
писатели
Луганская область
Сергей Жадан
военный призыв
мобилизация
помощь
война в Украине
війна

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