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Сергій Жадан вирішив стати на захист України, — ЗМІ

26 березня 2024 05:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Сергій Жадан вирішив стати на захист України, — ЗМІ
Фронтмен гурту "Жадан і собаки" Сергій Жадан. Фото: Haus für Poesie/gezett/IMAGO
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Письменник, поет, фронтмен гурту "Жадан і собаки" Сергій Жадан ймовірно має намір приєднатися до бійців бригади Національної гвардії України "Хартія" та стати на захист країни.

Про це повідомили в ефірі телемарафону "Єдині новини" в понеділок, 25 березня, з посиланням на слова самого Жадана.

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Так, письменник вкотре передавав допомогу українським захисникам в Луганській області, де припустив, що наразі не варто ділити українців за професією.

"Мені здається, сьогодні немає письменників чи не письменників, музикантів чи не музикантів — є громадяни України, які відчувають відповідальність за свою країну, і є громадяни, які намагаються цієї відповідальності уникнути в той чи інший спосіб. Військо, в принципі, всіх рівняє. Бо наше військо є доволі точним зліпком українського суспільства", — зазначив Жадан.

Попри те, що в новинному сюжеті не було заяви музиканта про наміри вступити до війська, про це з посиланням на слова Жадана повідомила журналістка Марія Малевська.

"Стоячи тут, у Серебрянських лісах, письменник зізнається мені: невдовзі в бригаді буде ще одне поповнення. Жадан та один із його музикантів також ідуть до лав війська", — розповіла медійниця.

Нагадаємо, що українська співачка Христина Соловій розповіла історію її стосунків з письменником і музикантом Сергієм Жаданом. Той своєю чергою прокоментував розповідь колишньої дівчини.

ЗСУ
письменники
Луганська область
Сергій Жадан
військовий призов
мобілізація
допомога
війна в Україні
війна

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