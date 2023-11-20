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Шакира заплатит почти 8 миллионов долларов, чтобы ее не посадили в тюрьму

20 ноября 2023 19:40
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Шакира заплатит почти 8 миллионов долларов, чтобы ее не заключили в тюрьму
Певица Шакира. Фото: REUTERS
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Шакира предстала перед судом по обвинению в том, что она не заплатила 14 с половиной миллионов евро налога на прибыль Испании в период с 2012 по 2014 года. Певица заключила мировое соглашение и теперь должна заплатить штраф.

Об этом сообщает Reuters.

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На колумбийскую поп-звезду Шакиру в суде Барселоны заведено несколько дел о налоговом мошенничестве. Относительно одного из них состоялся суд, и певица решила заключить мировое соглашение и заплатить штраф.

Ее обвиняли в неуплате 14 с половиной миллионов евро налога на прибыль Испании в период с 2012 по 2014 года. Шакира утверждала, что у нее были личные причины не платить их.

В рамках соглашения звезда приняла обвинения и штраф в размере половины суммы долга — более 7 миллионов евро. Она также согласилась на дополнительный штраф в размере 438 000 евро, чтобы избежать трехлетнего заключения.

 

Шакира
Шакира направляется на судебное заседание. Фото: REUTERS

Шакира объяснила, что согласилась на штраф, потому что не хочет участвовать в судебной волоките и нервничать, однако виновной себя не считает.

"Я пришла к выводу, что победа не является победой, если ценой является то, что они лишают вас многих лет жизни", — сказала она.

 

Шакира
Шакира направляется на судебное заседание. Фото: REUTERS

Ранее прокуратура требовала от нее до восьми лет заключения и возврата неуплаченных налогов.

Также на звезду заведено второе дело о мошенничестве.

Напомним, Шакира поразила откровенным выходом без белья на церемонии латинской Grammy.

Также мы писали, что Шакиру снова обвинили в уклонении от уплаты налогов.

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