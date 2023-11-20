Шакіра заплатить майже 8 мільйонів доларів, щоб її не у'вязнили

Співачка Шакіра. Фото: REUTERS

Шакіра постала перед судом за звинуваченням, що вона не сплатила 14 з половиною мільйонів євро податку на прибуток Іспанії в період з 2012 по 2014 роки. Співачка уклала мирову угоду і тепер має сплатити штраф.

Про це повідомляє Reuters.

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Заплатила, щоб не нервувати

На колумбійську поп-зірку Шакіру у суді Барселони заведено кілька справ про податкове шахрайство. Щодо однієї з них відбувся суд і співачка вирішила укласти мирову угоду і сплатити штраф.

Її звинувачували у несплаті 14 з половиною мільйонів євро податку на прибуток Іспанії в період з 2012 по 2014 роки. Шакіра стверджувала, що у неї були особисті причини не сплатити їх.

У рамках угоди зірка прийняла звинувачення та штраф у розмірі половини суми боргу, понад 7 мільйонів євро. Вона також погодилася додатковий один штраф у розмірі 438 000 євро, щоб уникнути трирічного ув'язнення.

Шакіра прямує на судове засідання. Фото: REUTERS

Шакіра пояснила, що погодилася на штраф, бо не хоче брати участь у судовій тяганині і нервувати, проте винною себе не вважає.

"Я дійшла висновку, що перемога не є перемогою, якщо ціною є те, що вони позбавляють вас багатьох років життя", — сказала вона.

Шакіра прямує на судове засідання. Фото: REUTERS

Раніше прокуратура вимагала від неї до восьми років ув'язнення та повернення сплачених їй податків.

Також на зірку заведена друга справа про шахрайство.

Нагадаємо, Шакіра вразила відвертим виходом без білизни на церемонії латинської Grammy.

Також ми писали, що Шакіру знову звинуватили в ухиленні від сплати податків.