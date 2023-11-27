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Счастливую Кристину Решетник публично унизили перед ее мужем

27 ноября 2023 12:05
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
На жену Григория Решетника налетели из-за ее эмоций — не ко времени
Григорий и Кристина Решетник на съемочной площадке. Фото: Instagram Кристины Решетник
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Жена украинского телеведущего Григория Решетника Кристина оконфузилась из-за неудачного видео. Возлюбленная ведущего романтического шоу "Холостяк" показала себя в ярком коротком платье и получила серьезную критику в свой адрес.

Соответствующим видео поделился на своей странице в Instagram Григорий Решетник.

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Новое видео Григория Решетника

Украинский ведущий Григорий Решетник поздравил свою жену с днем рождения, показав видео с ее участием. На кадрах Кристина предстала в ярком коротком платье, похваставшись своей фигурой. Женщина улыбается на камеру и танцует под музыку.

"Ты — уникальная, космическая и нереальная! Моя Королева. Будь счастлива! Люблю тебя безгранично!" — подписал видео со своей женой украинский телеведущий.

Публикация со страницы Григория Решетника
Видео с участием Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram Григория Решетника

Как сеть реагирует на новое видео Григория Решетника

Увидев новые кадры, подписчики Григория Решетника не смогли пройти мимо и начали обсуждать их. Люди стали критиковать Кристину за то, как она себя ведет на видео, и оставлять много комментариев под кадрами.

  • Красивая... Но не ко времени
  • Все как всегда… Война идет, ребята гибнут, а наши "звезды" танцуют и хвастаются своими шмотками, ничего не меняется
  • В Киеве война уже закончилась
Комментарии со страницы Григория Решетника
Комментарии со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Григория Решетника
Комментарий со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram

Скандал с участием Кристины Решетник

Недавно жена Григория Решетника показала фотографии со своего отдыха и сказала, что у нее произошло эмоциональное выгорание.

"Эмоциональное выгорание… От новостей… Ежедневных потерь, страданий наших украинцев, от ситуации в стране… Полтора последних года — это один сплошной день траура, где между этим всем пытаешься найти силы что-то делать, летишь в потоке, пытаешься жить и работать. Пытаешься быть тем лучиком солнца для четырех своих мальчишек, потому что детям нужна счастливая мама, а мужу — та поддержка, которая будет вдохновлять в такое непростое время", — подписала фото с отдыха Кристина Решетник.

Публикация со страницы Кристины Решетника
Кристина Решетник на отдыхе. Фото: скриншот из Instagram

Как украинцы отреагировали на фото Кристины Решетник

Люди, которые увидели слова на странице женщины, не смогли промолчать и начали их комментировать.

  • Классное выгорание на концерте Бейонсе. Да, тоже хочу выгорать. Но каждый день хочу в свой Херсон. И чтобы все были вместе. Но вам этого не понять никогда
  • О каком выгорании вы пишете, сидя на море с детьми и мужем и приехав туда с концерта Бейонсе? Перегиб. Противно читать
  • Бл*ть! Она реально спрашивает у людей, сидя на пляже?
Комментарии со страницы Кристины Решетник
Комментарий со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Кристины Решетник
Комментарий со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что супруга Григория Решетника поделилась кадрами с отдыха.

Раньше мы рассказывали о том, что возлюбленная ведущего Григория Решетника показала свою фигуру.

Также мы сообщали о том, что украинский телеведущий Григорий Решетник показал своих сыновей.

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