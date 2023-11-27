На дружину Григорія Решетніка налетіли через її емоції — не на часі

Григорій та Христина Решетнік на знімальному майданчику. Фото: Instagram Христини Решетнік

Дружина українського телеведучого Григорія Решетніка Христина осоромилася через невдале відео. Кохана ведучого романтичного шоу "Холостяк" показала себе у яскравій короткій сукні та отримала серйозну критику на свою адресу.

Відповідним відео поділився на своїй сторінці в Instagram Григорій Решетнік.

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Нове відео Григорія Решетніка

Український ведучий Григорій Решетнік привітав свою дружину з днем народження, показавши відео за її участю. На кадрах Христина постала у яскравій короткій сукні, похизувавшись своєю фігурою. Жінка посміхається на камеру і танцює під музику.

"Ти — унікальна, космічна та нереальна! Моя Королева. Будь щасливою! Кохаю тебе безмежно!" — підписав відео зі своєю дружиною український телеведучий.

Відео за участі Христини Решетнік. Фото: скриншот з Instagram Григорія Решетніка

Як мережа реагує на нове відео Григорія Решетніка

Побачивши нові кадри, підписники Григорія Решетніка не змогли пройти повз і почали їх обговорювати. Люди стали критикувати Христину за те, як вона себе поводить на відео, і залишати багато коментарів під кадрами.

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Все як завжди… Війна йде, хлопці гинуть, а наші "зірки" танцюють та хваляться своїм шмоттям, нічого не змінюється

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Коментарі зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram

Скандал за участі Христини Решетнік

Не так давно дружина Григорія Решетніка показала фотографії зі свого відпочинку і вказала, що в неї сталося емоційне вигорання.

"Емоційне вигорання… Від новин… Щоденних втрат, страждань наших українців, від ситуації в країні… Півтора останні роки — це один суцільний день жалоби, де поміж цим всім намагаєшся знайти сили щось робити, летиш в потоці, намагаєшся жити і працювати. Намагаєшся бути тим промінчиком сонця для чотирьох своїх хлопців, бо дітям треба щаслива мама, а чоловіку — та підтримка, яка надихатиме в такий непростий час", — підписала фото з відпочинку Христина Решетнік.

Христина Решетнік на відпочинку. Фото: скриншот з Instagram

Як українці відреагували на фото Христини Решетнік

Люди, які побачили такі слова на сторінці жінки, не змогли промовчати і почали їх коментувати.

Класне вигорання на концерті Бейонсе. Так, теж хочу вигорати. Але щодня хочу до свого Херсону. І щоб всі були разом. Але Вам цього не зрозуміти ніколи

Про яке вигорання ви пишете, сидячи на морі з дітьми і чоловіком. Приїхавши туди з концерту Бейонсе. Перегин. Гидко читати

Бл*ть! Вона реально це питає у людей, сидячи на пляжі?

Коментар зі сторінки Христини Решетнік. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Христини Решетнік. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що дружина Григорія Решетніка поділилася кадрами з відпочинку.

Раніше ми розповідали про те, що кохана ведучого Григорія Решетніка показала свою фігуру.

Також ми повідомляли про те, що український телеведучий Григорій Решетнік показав своїх синів.