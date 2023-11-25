Еще одна женщина обвинила P.Diddy в изнасиловании

Рэпер P.Diddy. Фото: instagram.com/p.diddy_vu/

Еще одна женщина подала иск в суд против P.Diddy. Она утверждает, что в 1991 году рэпер накачал ее наркотиками и изнасиловал.

Об этом пишет Daily Mail.

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Шон Комбс, известный под псевдонимом P.Diddy, обвиняется в насилии. Это уже второй подобный иск, поданный против знаменитого американского рэпера в этом месяце.

В первом бывшая девушка Комбса — RnB-исполнительница Кэсси, она же Кассандра Вентура — утверждала, что тот причинял ей моральное и физическое насилие в течение всего периода их отношений.

Рэпер отрицал обвинения. И через сутки после подачи иск был отозван. Как стало известно, он был урегулирован "по взаимному согласию сторон".

На этот раз истцом выступила Джой Дикерсон-Нил. Она обвиняет Комбса в том, что он накачал ее наркотиками и изнасиловал. События, которые, по ее словам, имели место, относятся к 1991 году, когда та еще была студенткой. В иске также утверждается, что Комбс снял свои утехи на видео и показывал другим людям.

По версии истицы, она "неохотно согласилась" поужинать с Комбсом в ресторане в Гарлеме, и он "настаивал" на том, чтобы она составила ему компанию после ужина. Во время трапезы рэпер якобы подмешал наркотики в пищу или напитки, и вскоре она оказалась в "состоянии, когда не могла самостоятельно стоять или ходить". После чего он "совершил над ней насилие".

Представитель Комбса в своем заявлении для TMZ опроверг эти утверждения: "Этот иск является примером того, как хорошо продуманный закон может быть перевернут с ног на голову. История госпожи Дикерсон 32-летней давности придумана и не заслуживает доверия. Господин Комбс никогда не нападал на нее. Это просто вымогательство и ничего больше".

В заявлении Дикерсон-Нил также говорится, что из-за этого она была госпитализирована в связи с тяжелой депрессией и мыслями о самоубийстве.

Истец требует от Комбса возмещения ущерба, в том числе "вреда, причиненного ей в результате насилия и распространения порнографических материалов с ее участием".

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