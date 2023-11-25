Ще одна жінка звинуватила P.Diddy у зґвалтуванні

Репер P.Diddy. Фото: instagram.com/p.diddy_vu/

Ще одна жінка подала позов до суду проти P.Diddy. Вона стверджує, що в 1991 році репер накачав її наркотиками і зґвалтував.

Про це пише Daily Mail.

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Шон Комбс, відомий під псевдонімом P.Diddy звинувачується у насильстві. Це вже другий подібний позов, поданий проти знаменитого американського репера цього місяця.

У першому колишня дівчина Комбса — RnB-виконавиця Кессі, вона ж Кассандра Вентура — стверджувала, що той завдавав їй морального та фізичного насильства протягом усього періоду їхніх стосунків.

Репер заперечував звинувачення. І через добу після подання позов було відкликано. Як стало відомо, його було врегульовано "за взаємною згодою сторін".

Цього разу позивачкою виступила Джой Дікерсон-Ніл. Вона звинувачує Комбса в тому, що він накачав її наркотиками та зґвалтував. Події, які, за її словами, мали місце, відносяться до 1991 року, коли та ще була студенткою. У позові також стверджується, що Комбс зняв свої втіхи на відео та показував іншим людям.

За версією позивачки, вона "неохоче погодилася" повечеряти з Комбсом у ресторані в Гарлемі, і він "наполягав" на тому, щоб вона склала йому компанію після вечері. Під час трапези репер нібито підмішав наркотики у її їжу чи напої, і незабаром вона опинилася у "стані, коли не могла самостійно стояти чи ходити". Після чого він "вчинив над нею насильство".

Представник Комбса у своїй заяві для TMZ спростував ці твердження: "Цей позов є прикладом того, як добре продуманий закон може бути перевернутий з ніг на голову. Історія пані Дікерсон 32-річної давності вигадана і не заслуговує на довіру. Пан Комбс ніколи не нападав на неї. Це просто здирство і нічого більше".

У заяві Дікерсон-Ніл також говориться, що через цей випадок вона була госпіталізована у зв'язку з тяжкою депресією та думками про самогубство.

Позивач вимагає від Комбса відшкодування збитків, у тому числі "шкоди, заподіяної їй внаслідок насильства та поширення порнографічних матеріалів за її участю".

Нагадаємо, відомого репера мільярдера звинувачують у зґвалтуванні та аб'юзі.

Раніше стало відомо, що відомого репера вже не звинувачують в домаганнях