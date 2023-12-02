Сильно похудела и помолодела Агилера поразила фанатов новой фотосессией

Певица Кристина Агилера. Фото: Reuters

Певица Кристина Агилера поразила поклонников переменами во внешности. Звезда снялась для обложки зимнего выпуска InStyle Mexico.

Фото, на которых певица демонстрирует стройную фигуру, появились в ее социальных сетях.

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42-летняя звезда подчеркнула фигуру, надев кожаные наряды во время фотосессии для журнала. На снимках певца демонстрирует подтянутый живот и стройные ноги. Поклонники были поражены увиденным и сказали, что звезда выглядит, как в свои лучшие годы.

Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/instamaxmonty/

Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/instamaxmonty/

Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/instamaxmonty/

Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/instamaxmonty/

Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/instamaxmonty/

Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/instamaxmonty/

Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/instamaxmonty/

Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/instamaxmonty/

Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/instamaxmonty/

Агилера также рассказала в интервью журналу о своей карьере и желании, чтобы ее музыка привлекла внимание юных слушателей.

"Я хочу вдохновить других обрести силу и голос в себе", — заявила она.

Ранее Агилере приписывали злоупотребление препараторам Оземпик, который звезды все чаще употребляют, чтобы стремительно избавиться от лишнего веса. Только в США за последние три месяца было выписано более девяти миллионов рецептов на Ozempic, поскольку популярность препарата продолжает расти. Среди звезд, подозреваемых в похудении благодаря препарату Ким и Хлои Кардашьян, Джессика Симпсон и многие другие.

Напомним, Ким Кардашьян рассказала, как ей с сестрой удалось похудеть.

Ранее певица Келли Кларкстон ошеломила резким похудением.