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Сильно похудевшая и помолодевшая Агилера поразила фанатов новой фотосессией

2 декабря 2023 17:01
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Сильно похудела и помолодела Агилера поразила фанатов новой фотосессией
Певица Кристина Агилера. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Певица Кристина Агилера поразила поклонников переменами во внешности. Звезда снялась для обложки зимнего выпуска InStyle Mexico.

Фото, на которых певица демонстрирует стройную фигуру,  появились в ее социальных сетях.

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42-летняя звезда подчеркнула фигуру, надев кожаные наряды во время фотосессии для журнала. На снимках певца демонстрирует подтянутый живот и стройные ноги. Поклонники были поражены увиденным и сказали, что звезда выглядит, как в свои лучшие годы.

 

Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/instamaxmonty/
Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/instamaxmonty/

 

Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/instamaxmonty/
Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/instamaxmonty/

 

Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/instamaxmonty/
Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/instamaxmonty/

 

Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/instamaxmonty/
Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/instamaxmonty/

 

Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/instamaxmonty/
Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/instamaxmonty/

 

Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/instamaxmonty/
Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/instamaxmonty/

 

Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/instamaxmonty/
Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/instamaxmonty/

 

Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/instamaxmonty/
Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/instamaxmonty/

 

Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/instamaxmonty/
Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/instamaxmonty/

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Christina Aguilera (@xtina)

Агилера также рассказала в интервью журналу о своей карьере и желании, чтобы ее музыка привлекла внимание юных слушателей.

"Я хочу вдохновить других обрести силу и голос в себе", — заявила она.

Ранее Агилере приписывали злоупотребление препараторам Оземпик, который звезды все чаще употребляют, чтобы стремительно избавиться от лишнего веса. Только в США за последние три месяца было выписано более девяти миллионов рецептов на Ozempic, поскольку популярность препарата продолжает расти. Среди звезд, подозреваемых в похудении благодаря препарату Ким и Хлои Кардашьян, Джессика Симпсон и многие другие.

Напомним, Ким Кардашьян рассказала, как ей с сестрой удалось похудеть.

Ранее певица Келли Кларкстон ошеломила резким похудением.

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