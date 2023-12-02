Сильно схудла та помолоділа Агілера вразила фанатів новою фотосесією

Співачка Крістіна Агілера. Фото: Reuters

Співачка Крістіна Агілера вразила прихильників змінами у зовнішності. Зірка знялась для обкладинки зимового випуску InStyle Mexico.

Фото, на яких співачка демонструє струнку фігуру, з'явились у її соціальні мережі.

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42-річна зірка підкреслила фігуру, одягнувши шкіряне вбрання під час фотосесії для журналу. На знімках співачка демонструє підтягнутий живіт та стрункі ноги. Прихильники були вражені побаченим і сказали, що зірка виглядає, як у свої кращі часи.

Співачка Крістіна Агілера. Фото: instagram.com/instamaxmonty/

Співачка Крістіна Агілера. Фото: instagram.com/instamaxmonty/

Співачка Крістіна Агілера. Фото: instagram.com/instamaxmonty/

Співачка Крістіна Агілера. Фото: instagram.com/instamaxmonty/

Співачка Крістіна Агілера. Фото: instagram.com/instamaxmonty/

Співачка Крістіна Агілера. Фото: instagram.com/instamaxmonty/

Співачка Крістіна Агілера. Фото: instagram.com/instamaxmonty/

Співачка Крістіна Агілера. Фото: instagram.com/instamaxmonty/

Співачка Крістіна Агілера. Фото: instagram.com/instamaxmonty/

Агілера також розповіла в інтерв'ю журналу про свою кар'єру та бажання, щоб її музика привернула увагу юним слухачів.

"Я хочу надихнути інших знайти силу та голос у собі", — заявила вона.

Раніше Агілері приписували зловживання препараторам Оземпік, який зірки все частіше вживають, щоб стрімку позбутися зайвої ваги. Тільки в США за останні три місяці було виписано понад дев’ять мільйонів рецептів на Ozempic, оскільки популярність препарату продовжує зростати. Серед зірок, яких підозрюють у схудненню завдяки препарату Кім та Хлої Кардаш’ян, Джессіка Сімпсон та багато інших.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян розповіла, як їй з сестрою вдалося схуднути.

Раніше співачка Келлі Кларкстон приголомшила різким схудненням.