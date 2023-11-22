Сын Бекхэмов с любимой воспроизвел знаменитые образы своих родителей

Сын Дэвида Бекхэма Ромео с возлюбленной. Фото: instagram.com/romeobeckham/

Ромео Бекхэм и его девушка Мия Риган нарядились в известные образы Дэвида и Виктории Бекхэм. Сын футболиста с девушкой был замечен, когда они праздновали ее 21-й день рождения в Мейфере.

Об этом пишет Daily Mail.

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Влюбленные нарядились в одинаковые кожаные куртки, напоминавшие куртки Versace, которые примерили отец Ромео, футболист Дэвид и его мать Виктория в 1999 году.

Сын Дэвида Бекхэма Ромео с возлюбленной. Фото: SplashNews.com

Ромео объединил свой пиджак с яркой белой футболкой и мешковатыми джинсами, а Миа надела темные брюки и белые сапоги на каблуке.

Кстати, сама Виктория в свое время высмеяла стилистическое решение и отметила, что они с мужем выбрали непригодные для мероприятия наряды. По ее словам, это один из самых дурацких образов за всю историю ее светских выходов.

"Это буквально преследует меня. Я никогда не забуду, как мы выбирали наряды и были взволнованы. Тогда мы думали, что это отличная идея появиться в аутфитах от Gucci на вечеринке Versace. Мне до сих пор стыдно", — сказала Виктория Бекхэм.

Несмотря на критику, этот образ стал одним из самых известных в то время.

"Они были неудобными, и в этих костюмах было очень жарко. Но это того стоило. Мне они до сих пор нравятся. Вот только внимание к ним очень раздражает", — добавила она.

Это не в первый раз, когда Ромео с любимой повторяет образы родителей.

Ромео и подруга Мия посетили вечеринку после премьеры документального фильма о Бекхэме в прошлом месяце. Ромео очень напоминал своего знаменитого отца Дэвида, примерив темно-коричневую жилетку с коричневыми широкими брюками.

Напомним, Виктория Бекхэм показала, как на ней сидит платье пышнотелой Ким Кардашьян.

Ранее Виктория Бекхэм снялась в спортивном автомобиле для фотосессии Vogue.