Син Бекхемів з коханою відтворив знамениты образи своїх батьків

Син Девіда Бекхема Ромео з коханою. Фото: instagram.com/romeobeckham/

Ромео Бекхем і його дівчина Мія Ріган вбралися у відомі образи Девіда та Вікторії Бекхем. Син футболіста з дівчиною був помічений, коли вони святкував її 21-й день народження в Мейфері.

Про це пише Daily Mail.

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Закохані вбралися в однакові шкіряні куртки, які нагадували куртки Versace, які приміряли батько Ромео, футболіст Девід та його мати Вікторія у 1999 році.

Син Девіда Бекхема Ромео з коханою. Фото: SplashNews.com

Ромео поєднав свій піджак із яскравою білою футболкою та мішкуватими джинсами, а Міа одягла темні штани та білі чоботи на підборах.

До речі, сама Вікторія свого часу висміяла стилістичні рішення і зазначила, що вони з чоловіком вибрали непридатні для заходу вбрання. За її словами, це один із найбезглуздіших образів за всю історію її світських виходів.

"Це буквально переслідує мене. Я ніколи не забуду, як ми обирали вбрання і були схвильовані. Тоді ми думали, що це чудова ідея з'явитися в аутфітах від Gucci на вечірці Versace. Мені й досі соромно", — сказала Вікторія Бекхем.

Незважаючи на критику, цей образ став одним із найвідоміших на той час.

"Вони були незручними, і в цих костюмах було дуже спекотно. Але це того вартувало. Мені вони досі подобаються. Ось тільки увага до них дуже дратує", — додала вона.

Це не перший раз, коли Ромео з коханою повторює образи батьків.

Ромео і подруга Мія відвідали вечірку після прем’єри документального фільму про Бекхема минулого місяця. Ромео дуже нагадував свого знаменитого батька Девіда, примірявши темно-коричневу жилетку з коричневими широкими брюками.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем показала, як на ній сидить сукня пишнотілої Кім Кардаш'ян.

Раніше Вікторія Бекхем знялась у спорткарі для фотосесії Vogue.