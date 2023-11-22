Син Бекхемів з коханою відтворив знамениты образи своїх батьків

Син Бекхемів з коханою відтворив знамениті образи своїх батьків
Ромео Бекхем і його дівчина Мія Ріган вбралися у відомі образи Девіда та Вікторії Бекхем. Син футболіста з дівчиною був помічений, коли вони святкував її 21-й день народження в Мейфері.
Про це пише Daily Mail.
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Закохані вбралися в однакові шкіряні куртки, які нагадували куртки Versace, які приміряли батько Ромео, футболіст Девід та його мати Вікторія у 1999 році.
Ромео поєднав свій піджак із яскравою білою футболкою та мішкуватими джинсами, а Міа одягла темні штани та білі чоботи на підборах.
До речі, сама Вікторія свого часу висміяла стилістичні рішення і зазначила, що вони з чоловіком вибрали непридатні для заходу вбрання. За її словами, це один із найбезглуздіших образів за всю історію її світських виходів.
"Це буквально переслідує мене. Я ніколи не забуду, як ми обирали вбрання і були схвильовані. Тоді ми думали, що це чудова ідея з'явитися в аутфітах від Gucci на вечірці Versace. Мені й досі соромно", — сказала Вікторія Бекхем.
Незважаючи на критику, цей образ став одним із найвідоміших на той час.
"Вони були незручними, і в цих костюмах було дуже спекотно. Але це того вартувало. Мені вони досі подобаються. Ось тільки увага до них дуже дратує", — додала вона.
Це не перший раз, коли Ромео з коханою повторює образи батьків.
Ромео і подруга Мія відвідали вечірку після прем’єри документального фільму про Бекхема минулого місяця. Ромео дуже нагадував свого знаменитого батька Девіда, примірявши темно-коричневу жилетку з коричневими широкими брюками.
Нагадаємо, Вікторія Бекхем показала, як на ній сидить сукня пишнотілої Кім Кардаш'ян.
Раніше Вікторія Бекхем знялась у спорткарі для фотосесії Vogue.
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