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Сын Миши Крупина хочет воевать в израильской армии

15 января 2024 12:50
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Сын Миши Крупина хочет воевать в израильской армии
Сын Миши – Крупина Давид. Фото: twitter.com/krupinjr
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Лидер группы "Коррупция" Миша Крупин рассказал, что его 21-летний сын, который большую часть жизни прожил в России, хочет присоединиться к армии Израиля. Рассказал и свое мнение на этот счет.

Этим поделился в интервью Люкс ФМ.

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Певец Миша Крупин редко рассказывает о своей личной жизни. Однако известно, что у него трое детей: сын и названная дочь от первого брака с россиянкой, и младшая дочь от второго брака.

 

В недавнем интервью Крупин рассказал, что общается со своим сыном Давидом, который в пять лет назад переехал в Израиль с России. Там служил в армии и получил гражданство. Ранее он собирался стать музыкантом, сейчас его планы изменились.

 

"Он хочет сейчас пойти по военному пути, стать профессиональным военным, подписать контракт и служить дополнительно", — рассказал Михаил.

Несмотря на то, что исполнитель не общается с первой женой, у которой пророссийская позицию, с сыном у него хорошие отношения.

 

Сын Миши Крупина – Давид. Фото: twitter.com/krupinjr

"Мы общаемся время от времени. У нас классные отношения. Мы общались о войне, он мне рассказывал, что там происходит. И вообще у нас постоянные разговоры о его будущем", — поделился Крупин.

Судя по всему, Давид поддерживает Украину, ведь после полномасштабного вторжения России в Украину начал писать песни на украинском. Михаилу, кажется, больше хотелось бы, чтобы сын развивался именно в творческом направлении.

 

"С одной стороны я постоянно ему что-то всю жизнь рассказываю. Он занимается творчеством. Пишет песни. Ранее писал на русском. Последние песни его были на украинском, на иврите, на английском пишет. Это пока не коммерчески", — рассказал певец.

Следует отметить, что в Израиле быть военным очень престижно. Военное дело развито в этой стране гораздо лучше, чем шоу-бизнес.

Напомним, Миша Крупин вышел пьяным на сцену и заявил о завершении карьеры на следующий день.

Мы также писали, что группа "Коррупция" презентовала трек о роковых женщинах.

Израиль
дети
армия
украинские звезды

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