Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Син Міши Крупіна хоче воювати в ізраїльській армії arrow

Син Міши Крупіна хоче воювати в ізраїльській армії

15 січня 2024 12:50
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Син Міши Крупіна хоче воювати в ізраїльській армії
Син Міши — Крупіна Давид. Фото: twitter.com/krupinjr
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Лідер гурту "Корупція" Міша Крупін розповів, що 21-річний син, який більшу частину життя прожив у Росії, хоче доєднатися до армії Ізраїля. Розповів і свою думку щодо цього. 

Цим поділився у інтерв'ю для Люкс ФМ

Читайте також:

Має великі плани

Співак Міша Крупін рідко розповідає про своє особисте життя. Проте відомо, що у нього є троє дітей: син та названа дочка від першого шлюбу з росіянкою, та молодша донька від другого шлюбу.

 

В нещодавньому інтерв'ю Крупін розповів, що спілкується зі своїм сином Давидом, який у 5 років тому переїхав до Ізраїля з Росії. Там служив у армії і отримав громадянство. Раніше хлопець збирався стати музикантом, зараз його плани змінилися. 

 

"Він хоче зараз піти військовим шляхом, стати професійним військовим, підписати контракт і служити додатково", — розповів Михайло. 

Попри те, що виконавець не спілкується з першою дружиною, яка має проросійську позицію, з сином у нього стосунки гарні. 

 

Син Міши Крупіна — Давид. Фото: twitter.com/krupinjr

"Ми спілкуємося час від часу. У нас класні стосунки. Ми спілкувалися про війну, він мені розповідав що там відбувається. І загалом у нас постійні розмови щодо його майбутнього", — поділився Крупін. 

Судячи з усього, Давид підтримує Україну, адже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну почав писати пісні українською. Михайлу, здається, більше хотілося б щоб син розвивався саме у творчому напрямку. 

 

"З одного боку я постійно йому щось все життя розповідаю. Він займається творчістю. Пише пісні. Раніше писав російською. Останні пісні його були українською, на івриті, англійською пише. Це поки не комерційно", — розповів співак.

Варто зазначити, що в Ізраїлі бути військовим дуже престижно. Військова справа розвинена у цій країні набагато краще ніж шоубізнес. 

Нагадаємо, Міша Крупін вийшов п'яним на сцену і заявив про завершення кар'єри на наступний день. 

Ми також писали, що гурт "Корупція" презентував трек про фатальних жінок. 

Ізраїль
діти
армія
українські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

Актуальне по темі