Син Міши Крупіна хоче воювати в ізраїльській армії

Син Міши — Крупіна Давид. Фото: twitter.com/krupinjr

Лідер гурту "Корупція" Міша Крупін розповів, що 21-річний син, який більшу частину життя прожив у Росії, хоче доєднатися до армії Ізраїля. Розповів і свою думку щодо цього.

Цим поділився у інтерв'ю для Люкс ФМ.

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Має великі плани

Співак Міша Крупін рідко розповідає про своє особисте життя. Проте відомо, що у нього є троє дітей: син та названа дочка від першого шлюбу з росіянкою, та молодша донька від другого шлюбу.

В нещодавньому інтерв'ю Крупін розповів, що спілкується зі своїм сином Давидом, який у 5 років тому переїхав до Ізраїля з Росії. Там служив у армії і отримав громадянство. Раніше хлопець збирався стати музикантом, зараз його плани змінилися.

"Він хоче зараз піти військовим шляхом, стати професійним військовим, підписати контракт і служити додатково", — розповів Михайло.

Попри те, що виконавець не спілкується з першою дружиною, яка має проросійську позицію, з сином у нього стосунки гарні.

Син Міши Крупіна — Давид. Фото: twitter.com/krupinjr

"Ми спілкуємося час від часу. У нас класні стосунки. Ми спілкувалися про війну, він мені розповідав що там відбувається. І загалом у нас постійні розмови щодо його майбутнього", — поділився Крупін.

Судячи з усього, Давид підтримує Україну, адже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну почав писати пісні українською. Михайлу, здається, більше хотілося б щоб син розвивався саме у творчому напрямку.

Сын Миши Крупина выпустил свой второй сингл



«Сын дропнул бомбэо!» — говорит об этом сам Миша.https://t.co/BXzUNPrrGY pic.twitter.com/M2XjkXu0hu — rap.ua (@_rap_ua_) December 4, 2020

"З одного боку я постійно йому щось все життя розповідаю. Він займається творчістю. Пише пісні. Раніше писав російською. Останні пісні його були українською, на івриті, англійською пише. Це поки не комерційно", — розповів співак.

Варто зазначити, що в Ізраїлі бути військовим дуже престижно. Військова справа розвинена у цій країні набагато краще ніж шоубізнес.

Нагадаємо, Міша Крупін вийшов п'яним на сцену і заявив про завершення кар'єри на наступний день.

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