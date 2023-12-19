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Сын Санты Димопулос и Андрея Джеджулы приехал в Украину и показался с отцом

19 декабря 2023 16:58
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Сын Санты Димопулос и Андрея Джеджулы приехал в Украину и показался с отцом
Андрей Джеджула с сыном Даниэлем. Фото: instagram.com/djedjula
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Сын Санты Димопулос и Андрея Джеджули, 15-летний Даниэль, приехал в Украину, пока его мама отдыхает и медитирует на Бали. Ведущий показал, как проводит время с сыном.

Этим поделился в своем Instagram.

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15-летний Даниэль в начале полномасштабного вторжения вместе с мамой покинул Украину, но теперь вернулся, чтобы провести рождественские праздники с папой.

 

Скриншот с instagram.com/djedjula

"Здесь есть один парень, который два года не был в Украине и почти четыре конфорки всегда заняты, потому что этот чувачок ест все, и я боюсь, чтобы не съел меня!", – рассказал Андрей Джеджула и показал, как они с сыном готовят супчик, гречку и другие домашние блюда.

 

Скриншот с instagram.com/djedjula

Также ведущий показал, как его сыну делают прическу и между тем они с ним балуются.

 

Скриншот с instagram.com/djedjula

Сам Даниэль тоже начал активнее вести свой Instagram, чтобы рассказать своим иностранным друзьям, как живет Украина в условиях войны.

В частности, он показал разбитую российскую технику, которая выставлена на Михайловской площади столицы.

 

Скриншот со сторис instagram.com/daniel_d2008

А еще сфотографировал свою бывшую школу и родной район в Киеве.

 

Скриншот со сторис instagram.com/daniel_d2008

Напомним, официально Санта Димопулос и Андрей Джеджула женаты не были. После расставания родители Даниэля не сразу нашли общий язык. Было и такое, что Джеджула обвинял Димопулос в махинациях с квартирой, подделке документов, незаконном вывозе сына за границу и "заказе" его избиения арматурой и молотком. Впрочем, в 2017-м году Санта уже пришла на свадьбу к бывшему мужу.

Напомним, ранее мы писали, что Санта Димопулос показала 15-летнего сына от Джеджулы.

Также мы писали, что Санта Димопулос раскрыла секрет своей стройной фигуры.

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