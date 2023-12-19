Сын Санты Димопулос и Андрея Джеджулы приехал в Украину и показался с отцом
Сын Санты Димопулос и Андрея Джеджули, 15-летний Даниэль, приехал в Украину, пока его мама отдыхает и медитирует на Бали. Ведущий показал, как проводит время с сыном.
Этим поделился в своем Instagram.
Баловались, ели и гуляли
15-летний Даниэль в начале полномасштабного вторжения вместе с мамой покинул Украину, но теперь вернулся, чтобы провести рождественские праздники с папой.
"Здесь есть один парень, который два года не был в Украине и почти четыре конфорки всегда заняты, потому что этот чувачок ест все, и я боюсь, чтобы не съел меня!", – рассказал Андрей Джеджула и показал, как они с сыном готовят супчик, гречку и другие домашние блюда.
Также ведущий показал, как его сыну делают прическу и между тем они с ним балуются.
Сам Даниэль тоже начал активнее вести свой Instagram, чтобы рассказать своим иностранным друзьям, как живет Украина в условиях войны.
В частности, он показал разбитую российскую технику, которая выставлена на Михайловской площади столицы.
А еще сфотографировал свою бывшую школу и родной район в Киеве.
Напомним, официально Санта Димопулос и Андрей Джеджула женаты не были. После расставания родители Даниэля не сразу нашли общий язык. Было и такое, что Джеджула обвинял Димопулос в махинациях с квартирой, подделке документов, незаконном вывозе сына за границу и "заказе" его избиения арматурой и молотком. Впрочем, в 2017-м году Санта уже пришла на свадьбу к бывшему мужу.
Напомним, ранее мы писали, что Санта Димопулос показала 15-летнего сына от Джеджулы.
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