Син Санти Дімопулос і Андрія Джеджули приїхав до України і показався з батьком
Син Санти Дімопулос і Андрія Джеджулі, 15-річний Даніель, приїхав до України, поки його мама відпочиває і медитує на Балі. Ведучий показав, як проводить час з сином.
Цим поділився у своєму Instagram.
Балувалися, їли і гуляли
15-річний Даніель, який на початку повномасштабного вторгнення разом з мамою залишив Україну, повернувся на Батьківщину, щоб провести різдвяні свята з татом.
"Тут є один хлопець, який два роки не був в Україні і майже чотири конфорки завжди зайняті, бо цей чувачок їсть все, і я боюся, щоби не з'їв мене!" — розповів Андрій Джеджула і показав, як вони з сином готують супчик, гречку і інші домашні страви.
Також ведучий показав, як його сину роблять зачіску і тим часом вони з ним бавляться.
Сам Даніель теж почав активніше вести свій Instagram, аби розповісти своїм іноземним друзям, як живе Україна в умовах війни.
Зокрема він показав розбиту російську техніку, яка виставлена на Михайлівській площі столиці.
А ще сфотографував свою колишню школу і рідний район у місті Києві.
Нагадаємо, офіційно Санта Дімопулос і Андрій Джеджула одружені не були. Після розставання батьки Даніеля не одразу знайшли спільну мову. Було й таке, що Джеджула звинувачував Дімопулос у махінаціях з квартирою, підробці документів, незаконному вивезенні сина за кордон та "замовленні" його побиття арматурою та молотком. Утім у 2017-му році Санта вже прийшла на весілля до колишнього чоловіка.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Санта Дімопулос показала 15-річного сина від Джеджули.
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