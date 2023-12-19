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Син Санти Дімопулос і Андрія Джеджули приїхав до України і показався з батьком

19 грудня 2023 16:58
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Син Санти Дімопулос і Андрія Джеджули приїхав до України і показався з батьком
Андрій Джеджула з сином Даніелем. Фото: instagram.com/djedjula
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Син Санти Дімопулос і Андрія Джеджулі, 15-річний Даніель, приїхав до України, поки його мама відпочиває і медитує на Балі. Ведучий показав, як проводить час з сином. 

Цим поділився у своєму Instagram

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15-річний Даніель, який на початку повномасштабного вторгнення разом з мамою залишив Україну, повернувся на Батьківщину, щоб провести різдвяні свята з татом. 

 

Скриншот з instagram.com/djedjula

"Тут є один хлопець, який два роки не був в Україні і майже чотири конфорки завжди зайняті, бо цей чувачок їсть все, і я боюся, щоби не з'їв мене!" — розповів Андрій Джеджула і показав, як вони з сином готують супчик, гречку і інші домашні страви. 

 

Скриншот з instagram.com/djedjula

Також ведучий показав, як його сину роблять зачіску і тим часом вони з ним бавляться. 

 

Скриншот з instagram.com/djedjula

Сам Даніель теж почав активніше вести свій Instagram, аби розповісти своїм іноземним друзям, як живе Україна в умовах війни. 

Зокрема він показав розбиту російську техніку, яка виставлена на Михайлівській площі столиці. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/daniel_d2008

А ще сфотографував свою колишню школу і рідний район у місті Києві. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/daniel_d2008

Нагадаємо, офіційно Санта Дімопулос і Андрій Джеджула одружені не були. Після розставання батьки Даніеля не одразу знайшли спільну мову. Було й таке, що Джеджула звинувачував Дімопулос у махінаціях з квартирою, підробці документів, незаконному вивезенні сина за кордон та "замовленні" його побиття арматурою та молотком. Утім у 2017-му році Санта вже прийшла на весілля до колишнього чоловіка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Санта Дімопулос показала 15-річного сина від Джеджули. 

Також ми писали, що Санта Дімопулос розкрила секрет своєї стрункої фігури. 

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