Сын Славы Демина перестал профессионально заниматься футболом — реакция шоумена

Шоумен Слава Демин с сыном Владом. Фото: Instagram/slavademin_official

Шоумен Слава Демин часто публиковал в соцсетях фото и видео с тренировок и футбольных матчей своего единственного сына. Впрочем, тинейджер решил поставить точку в этом спорте. Футболом Влад занимался 12 лет.

Об этом Демин рассказал в своих соцсетях.

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По словам шоумена, разговоры о том, что он прекратит профессионально заниматься футболом, Влад начал еще летом. Впрочем, подросток сомневался. Демин с бывшей супругой Ксенией (были в браке 13 лет) предлагали разные варианты: сделать паузу, наоборот поработать больше для появления мотивации и тому подобное. Впрочем, на днях Влад принял окончательное решение.

"Почему это произошло? Мы много говорили и пришли к выводу, что где-то повлияли определенные тренеры, своим неадекватным поведением убивали мотивацию, а не развивали ребенка. Где-то было влияние нагрузки, где-то Влад недоработал сам, а где-то и мы с мамой делали что-то не так", — отметил Демин.

Сын шоумена Славы Демина, Влад. Фото: Instagram/slavademin_official

Сейчас с занятий сына Славы Демина остался бокс и английский. И у Влада, по словам шоумена, есть к этому мотивация. Также Демин признался, расстроился ли из-за решения сына уйти футбола, которым занимался с двух с половиной лет.

"Откровенно, да. Потому что столько времени, воспоминания от детских турниров, поездок. Но это же не я занимался, а сын. Поэтому это его выбор. Когда-то я заставлял его и настаивал. Но в какой-то момент понял, что ребенок должен заниматься для себя, а не для меня. Если он это делает для себя, то точно получает от этого удовольствие и развитие", — подытожил Демин.

Шоумен Слава Демин с сыном Владом. Фото: Instagram/slavademin_official

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