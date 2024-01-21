Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Сын Славы Демина перестал профессионально заниматься футболом — реакция шоумена arrow

Сын Славы Демина перестал профессионально заниматься футболом — реакция шоумена

21 января 2024 22:58
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Сын Славы Демина перестал профессионально заниматься футболом — реакция шоумена
Шоумен Слава Демин с сыном Владом. Фото: Instagram/slavademin_official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Шоумен Слава Демин часто публиковал в соцсетях фото и видео с тренировок и футбольных матчей своего единственного сына. Впрочем, тинейджер решил поставить точку в этом спорте. Футболом Влад занимался 12 лет.

Об этом Демин рассказал в своих соцсетях.

Читайте также:

Сын Славы Демина ушел из футбола

По словам шоумена, разговоры о том, что он прекратит профессионально заниматься футболом, Влад начал еще летом. Впрочем, подросток сомневался. Демин с бывшей супругой Ксенией (были в браке 13 лет) предлагали разные варианты: сделать паузу, наоборот поработать больше для появления мотивации и тому подобное. Впрочем, на днях Влад принял окончательное решение.

"Почему это произошло? Мы много говорили и пришли к выводу, что где-то повлияли определенные тренеры, своим неадекватным поведением убивали мотивацию, а не развивали ребенка. Где-то было влияние нагрузки, где-то Влад недоработал сам, а где-то и мы с мамой делали что-то не так", — отметил Демин.

Сын шоумена Славы Демина, Влад. Фото: Instagram/slavademin_official

Сейчас с занятий сына Славы Демина остался бокс и английский. И у Влада, по словам шоумена, есть к этому мотивация. Также Демин признался, расстроился ли из-за решения сына уйти футбола, которым занимался с двух с половиной лет.

"Откровенно, да. Потому что столько времени, воспоминания от детских турниров, поездок. Но это же не я занимался, а сын. Поэтому это его выбор. Когда-то я заставлял его и настаивал. Но в какой-то момент понял, что ребенок должен заниматься для себя, а не для меня. Если он это делает для себя, то точно получает от этого удовольствие и развитие", — подытожил Демин.

Шоумен Слава Демин с сыном Владом. Фото: Instagram/slavademin_official

Напомним, ранее мы писали, что Слава Демин эмоционально "прошелся" по украинскому певцу, который поет на русском языке. Также мы рассказывали, за какое интервью Демин получил больше всего хейта.

дети
футбол
Слава Демин
украинские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

Актуальное по теме