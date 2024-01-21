Син Слави Дьоміна перестав професійно займатись футболом — реакція шоумена

Шоумен Слава Дьомін з сином Владом. Фото: Instagram/slavademin_official

Шоумен Слава Дьомін часто публікував у соцмережах фото та відео з тренувань та футбольних матчів свого єдиного сина. Втім, тінейджер вирішив поставити крапку в цьому спорті. Футболом Влад займався 12 років.

Про це Дьомін розповів у своїх соцмережах.

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За словами шоумени, розмови про припинення професійним займанням футболом Влад почав ще влітку. Втім підліток сумнівався. Дьомін з колишньою дружиною Ксенією (були в шлюбі 13 років) пропонували різні варіанти: зробити паузу, навпаки попрацювати більше для появи мотивації тощо. Втім, днями Влад прийняв остаточне рішення.

"Чому це сталось? Ми багато говорили і прийшли до висновку, що десь повпливали певні тренери, які своєю неадекватною поведінкою вбивали мотивацію, а не розвивали дитину. Десь був вплив навантаження, десь Влад недопрацював сам, а десь і ми з мамою робили щось не так", — зауважив Дьомін.

Син шоумена Слави Дьоміна, Влад. Фото: Instagram/slavademin_official

Зараз з занять сина Слави Дьоміна залишився бокс і англійська. І Влад, за словами шоумена, має до цього мотивацію. Також Дьомін зізнався, чи засмутився через рішення сина піти футболу, яким займався з 2,5 роки.

"Відверто, так. Бо стільки часу, спогади від дитячих турнірів, поїздок і вболівань. Але це ж не я займався, а син. Тому це його вибір. Колись я змушував його і наполягав. Але в якийсь момент зрозумів, що дитина має займатись для себе, а не для мене. Якщо він це робить для себе, то точно отримує від цього задоволення і розвиток", — підсумував Дьомін.

Шоумен Слава Дьомін з сином Владом. Фото: Instagram/slavademin_official

Нагадаємо, раніше ми писали, що Слава Дьомін емоційно "пройшовся" по українському співаку, який співає російською. Також ми розповідали, за яке інтерв'ю Дьомін отримав найбільше хейту.