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Син Слави Дьоміна перестав професійно займатись футболом — реакція шоумена

21 січня 2024 22:58
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Стас Кожушко
Редактор
Син Слави Дьоміна перестав професійно займатись футболом — реакція шоумена
Шоумен Слава Дьомін з сином Владом. Фото: Instagram/slavademin_official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Шоумен Слава Дьомін часто публікував у соцмережах фото та відео з тренувань та футбольних матчів свого єдиного сина. Втім, тінейджер вирішив поставити крапку в цьому спорті. Футболом Влад займався 12 років. 

Про це Дьомін розповів у своїх соцмережах.

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За словами шоумени, розмови про припинення професійним займанням футболом Влад почав ще влітку. Втім підліток сумнівався. Дьомін з колишньою дружиною Ксенією (були в шлюбі 13 років) пропонували різні варіанти: зробити паузу, навпаки попрацювати більше для появи мотивації тощо. Втім, днями Влад прийняв остаточне рішення. 

"Чому це сталось? Ми багато говорили і прийшли до висновку, що десь повпливали певні тренери, які своєю неадекватною поведінкою вбивали мотивацію, а не розвивали дитину. Десь був вплив навантаження, десь Влад недопрацював сам, а десь і ми з мамою робили щось не так", — зауважив Дьомін.

Син шоумена Слави Дьоміна, Влад. Фото: Instagram/slavademin_official

Зараз з занять сина Слави Дьоміна залишився бокс і англійська. І Влад, за словами шоумена, має до цього мотивацію. Також Дьомін зізнався, чи засмутився через рішення сина піти футболу, яким займався з 2,5 роки.

"Відверто, так. Бо стільки часу, спогади від дитячих турнірів, поїздок і вболівань. Але це ж не я займався, а син. Тому це його вибір. Колись я змушував його і наполягав. Але в якийсь момент зрозумів, що дитина має займатись для себе, а не для мене. Якщо він це робить для себе, то точно отримує від цього задоволення і розвиток", — підсумував Дьомін. 

Шоумен Слава Дьомін з сином Владом. Фото: Instagram/slavademin_official

Нагадаємо, раніше ми писали, що Слава Дьомін емоційно "пройшовся" по українському співаку, який співає російською. Також ми розповідали, за яке інтерв'ю Дьомін отримав найбільше хейту.

діти
футбол
Слава Дьомін
українські зірки

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