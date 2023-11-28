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Скандал с Wellboy: артист договорился с продюсерами

28 ноября 2023 09:20
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Скандал из Wellboy: артист договорился с продюсерами
Певец Антон Вельбой. Фото: instagram.com/a.wellboy/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певец Антон Velboi, ранее выступавший под псевдонимом Wellboy, наконец-то договорился с продюсерами музыкального лейбла Papa Music. Судя по сообщению на странице лейбла, артист уладил недавний скандал.

Об этом говорится в социальных сетях Papa Music.

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Недавно судья удовлетворил иск Papa Music. За расторжение досрочного контракта Антон Velboi должен был выплатить лейблу 300 тысяч долларов. Юрист Papa Music тогда намекнул, что скандал все еще можно разрешить мирно, если певец начнет принимать самостоятельные решения. Теперь лейбл сообщил, что вопрос улажен.

"Друзья! Рады сообщить, что лейбл PAPA Music и Антон Вельбой пришли к согласию и решили все вопросы. Перемирие или официальное прекращение сотрудничества? Решение вскоре появится на официальных страницах", — сообщает лейбл.

 

Антон Вельбой наконец-то уладил скандал с продюсерами. Фото: instagram.com/papa.music.ukraine/

Громкий скандал между певцом и его лейблом разразился в апреле. Тогда артист заявил, что прекращает сотрудничество с Papa Music. Причиной этого Антон Вельбой назвал то, что один из основателей лейбла сотрудничает с беглым предателем Юрием Бардашем. В Papa Music заявили, что исполнитель попал под влияние экс-менеджера Марты Останковой. Она якобы ввела его в заблуждение, чтобы зарабатывать на песнях Wellboy. Также Papa Music обратились в СБУ с просьбой их проверить, чтобы опровергнуть обвинения. СБУ не выявила никаких нарушений.

Напомним, Антон Вельбой представил первый клип после скандала с продюсерами под новым именем.

Ранее бывшие продюсеры певца представили его новый клип.

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