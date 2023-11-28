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Скандал з Wellboy: артист домовився з продюсерами

28 листопада 2023 09:20
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Скандал з Wellboy: артист домовився з продюсерами
Співак Антон Вельбой. Фото: instagram.com/a.wellboy/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співак Антон Velboi, який раніше виступав під псевдонімом Wellboy, нарешті домовився з продюсерами музичного лейбла Papa Music. Судячи з допису на сторінці лейблу, артист залагодив нещодавній скандал.

Про це йдеться у соціальних мережах Papa Music.

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Нещодавно суддя задовольнив позов Papa Music. За розірвання дострокового контракту Антон Velboi мав виплатити лейблу 300 тисяч доларів. Юрист Papa Music тоді натякнув, що скандал все ще можна вирішити мирно, якщо співак почне ухвалювати самостійні рішення. Тепер лейбл повідомив, що питання залагоджено.

"Друзі! Раді повідомити, що лейбл PAPA Music та Антон Вельбой дійшли згоди та вирішили всі питання. Перемирʼя чи офіційне припинення співпраці? Рішення незабаром зʼявиться на офіційних сторінках", — повідомляє лейбл.

 

Антон Вельбой нарешті владнав скандал з продюсерами. Фото: instagram.com/papa.music.ukraine/

Гучний скандал між співаком та його лейблом почався у квітні. Тоді артист заявив, що припиняє співпрацю з Papa Music. Причиною цього Антон Вельбой назвав те, що один із засновників лейбла співпрацює зі зрадником-втікачем Юрієм Бардашем. У Papa Music заявили, що виконавець потрапив під вплив ексменеджерки Марти Останкової. Вона нібито ввела його в оману, аби заробляти на піснях Wellboy. Також Papa Music звернулися до СБУ з проханням їх перевірити, аби спростувати закиди. СБУ не виявила жодних порушень.

Нагадаємо, Антон Вельбой презентував перший кліп після скандалу з продюсерами під новим ім'ям.

Раніше колишні продюсери співака презентували його новий кліп.

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