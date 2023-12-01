Неужели между Лободой и Мейхер был роман в прошлом — блогер рассказал всю правду

Светлана Лобода и Надежда Мейхер в прошлом. Фото: Instagram Надежды Мейхер

Известный украинский блогер Богдан Беспалов высказался об отношениях певиц Светланы Лободы и Надежды Мейхер. В частности, мужчина рассказал о слухах и их связи после того, как украинская артистка Светлана Лобода бросила группу "ВИА Гра".

Об этом Богдан Беспалов рассказал на своей странице в YouTube.

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Отношения Светланы Лободы и Надежды Мейхер

Известный блогер вспомнил клип Светланы Лободы на песню "Черным ангелом", где она снялась вместе со своей коллегой по сцене Надеждой Мейхер еще 14 лет назад. По словам Богдана Беспалова, именно после этой работы и появились слухи о том, что у них роман.

"Мы приближаемся к трагическому эмоциональному видео под названием "Черным ангелом", которое стало символом дружбы между Светланой Лободой и тоже к тому времени бывшей участницей "ВИА Гры" Надеждой Мейхер. Мейхер и Лобода очень сильно сблизились после того, как Светлана покинула коллектив. У них была такая тесная дружба, что появились слухи "Мейхер и Лобода вместе". Я верю в этот роман на 99,9%", — отметил Богдан Беспалов.

Блогер Богдан Беспалов на своем канале. Фото: скриншот с YouTube

Украинский блогер добавил, что существовало несколько версий того, что между Лободой и Мейхер, на самом деле, происходило. Так, одни говорят, что между артистками так ничего и не было, а вот другие уверены, что между ними были отношения.

"Одни рассказывали, что Лобода так и не смогла соблазнить Надежду Мейхер, а другие говорили, что да, теплые объятия сложились, но после этого Мейхер и Лобода разошлись, "как в море корабли". И об их дружеских отношениях мы больше никогда не слышали в информационном пространстве. Загадочная история", — также добавил блогер.

Светлана Лобода и Надежда Мейхер в клипе на песню "Черным ангелом"

Еще 14 лет назад в YouTube вышел клип украинской певицы Светланы Лободы на песню "Черным ангелом". В нем она снялась вместе со своей коллегой по сцене Надеждой Мейхер, которая к тому моменту уже бросила группу "ВИА Гра", как и Светлана Лобода.

В клипе артистка проводит время с Надеждой у моря, а сама видеоработа представлена в черно-белом цвете.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Светлана Лобода представила новый клип.

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