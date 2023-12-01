Невже між Лободою і Мейхер був роман у минулому — блогер розповів всю правду

Світлана Лобода і Надія Мейхер у минулому. Фото: Instagram Надії Мейхер

Відомий український блогер Богдан Беспалов висловився про стосунки співачок Світлани Лободи і Надії Мейхер. Зокрема, чоловік розповів про чутки і їхній зв’язок після того, як українська артистка Світлана Лобода покинула гурт "ВІА Гра".

Про це Богдан Беспалов розповів на своїй сторінці в YouTube.

Читайте також:

Стосунки Світлани Лободи і Надії Мейхер

Відомий блогер згадав кліп Світлани Лободи на пісню "Черным ангелом", де вона знялася разом зі своєю колегою по сцені Надією Мейхер ще 14 років тому. За словами Богдана Беспалова, саме після цієї роботи і з'явилися чутки про те, що в них роман.

"Ми наближаємося до трагічного емоційного відео під назвою "Черным ангелом", який став символом дружби між Світланою Лободою і теж на той час колишньою учасницею "ВІА Гри" Надією Мейхер. Мейхер і Лобода дуже сильно зблизилися після того, як Світлана покинула колектив. У них була така тісна дружба, що з’явилися чутки "Мейхер і Лобода разом". Я вірю у цей роман на 99,9%", — зазначив Богдан Беспалов.

Блогер Богдан Беспалов на своєму каналі. Фото: скриншот з YouTube

Український блогер додав, що існувало декілька версій того, що між Лободою і Мейхер насправді відбувалося. Так, одні кажуть, що між артистками так нічого і не було, а ось інші впевнені, що між ними були стосунки.

"Одні розповідали, що Лобода так і не змогла звабити Надію Мейхер, а інші говорили, що так, теплі обійми склалися, але після цього Мейхер і Лобода розійшлися, "як в морі кораблі". І про їхні дружні стосунки ми більше ніколи не чули в інформаційному просторі. Загадкова історія", — також додав блогер.

Світлана Лобода і Надія Мейхер у кліпі на пісню "Черным ангелом"

Ще 14 років тому в YouTube вийшов кліп української співачки Світлани Лободи на пісню "Черным ангелом". У ньому вона знялася разом зі своєю колегою по сцені Надією Мейхер, яка на той момент вже покинула гурт "ВІА Гра", як і Світлана Лобода.

У кліпі артистка проводить час з Надією біля моря, а сама відеоробота представлена у чорно-білому кольорі.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Світлана Лобода презентувала новий кліп.

Раніше ми розповідали про те, що співачка Надія Мейхер продемонструвала свої пишні форми.

Також ми повідомляли про те, що артистка Світлана Лобода зізналася, чи співала вона для росіян у Дубаях.