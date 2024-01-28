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Скандальный украинский певец исполнил русские песни на вечеринке

28 января 2024 12:49
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Скандальный украинский певец исполнил русские песни на вечеринке
Певец Олег Кензов. Фото: instagram.com/okenzov_official
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Участник "Х-Фактора" Олег Кензов выступил на "украинской вечеринке" в Болгарии, где пел российские песни путинистов среди украинского репертуара.

Видео с концерта певца публикуют телеграм-каналы.

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Скандальный певец Олег Кензов покинул Украину в начале полномасштабного вторжения и сейчас живет где-то в Европе. Он ведет свой блог на русском, песни выпускает как на украинском, так и на русском языках, из-за чего часто нарывается на хейт.

Украинцы также не забыли, что еще в 2021 году он часто ездил с выступлениями в Москву, где пытался построить карьеру.

Последнее выступление певца было в Болгарии. Там он организовал свой концерт под названием "украинская вечеринка". Однако на нем он пел русскоязычные треки. Среди них была и песня певца-путиниста Александра Серова "Я люблю тебя до слез". Также Кензов исполнил и свои русскоязычные треки.

 

Разбавил такой репертуар и украинскими песнями, среди которых хит Океана Эльзы "Я не здамся без бою" и Владимира Ивасюка "Я піду в далекі гори".

Фрагменты с концерта певца публиковали зрители в социальных сетях, а он, не стесняясь, репостил их в своем Instagram.

Напомним, после скандала украинский рэпер Олег Кензов снова спел на русском.

Также мы писали, что Демин эмоционально "прошелся" по украинскому певцу, который поет на русском.

Олег Кензов
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