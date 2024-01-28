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Скандальний український співак виконав російські пісні на вечірці

28 січня 2024 12:49
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Скандальний український співак виконав російські пісні на вечірці
Співак Олег Кензов. Фото: instagram.com/okenzov_official
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Учасник "Х-Фактора" Олег Кензов виступив на "українській вечірці" в Болгарії, де співав російські пісні путіністів поміж українського репертуару. 

Відео з концерту співака публікують телеграм-канали

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Скандальний співак Олег Кензов залишив Україну на початку повномасштабного вторгнення і зараз мешкає десь у Європі. Він веде свій блог російською, пісні випускає як українською, так і російською мовами, через що часто наривається на хейт.

Українці також не забули виконавцю те, що ще у 2021 році він часто їздив з виступами у Москву, де намагався побудувати кар'єру. 

Останній виступ співака був у Болгарії. Там він організував свій концерт під назвою "українська вечірка". Проте на ній він співав російськомовні треки. Серед них була і пісня співака-путініста Олександра Сєрова "Я люблю тебя до слез". Також Кензов виконав і свої російськомовні треки. 

 

Розбавив такий репертуар і українськими піснями, серед яких хіт Океана Ельзи "Я не здамся без бою" та Володимира Івасюка "Я піду в далекі гори". 

Фрагменти з концерту співака публікували глядачі у соціальних мережах, а він, не соромлячись, репостив їх у своєму Instagram. 

Нагадаємо, після скандалу український репер Олег Кензов знову заспівав російською.

Також ми писали, що Дьомін емоційно "пройшовся" по українському співаку, який співає російською.

Олег Кензов
мовний скандал
українські зірки
зрада
російські зірки

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