Скандальний український співак виконав російські пісні на вечірці

Співак Олег Кензов. Фото: instagram.com/okenzov_official

Учасник "Х-Фактора" Олег Кензов виступив на "українській вечірці" в Болгарії, де співав російські пісні путіністів поміж українського репертуару.

Відео з концерту співака публікують телеграм-канали.

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Скандальний співак Олег Кензов залишив Україну на початку повномасштабного вторгнення і зараз мешкає десь у Європі. Він веде свій блог російською, пісні випускає як українською, так і російською мовами, через що часто наривається на хейт.

Українці також не забули виконавцю те, що ще у 2021 році він часто їздив з виступами у Москву, де намагався побудувати кар'єру.

Останній виступ співака був у Болгарії. Там він організував свій концерт під назвою "українська вечірка". Проте на ній він співав російськомовні треки. Серед них була і пісня співака-путініста Олександра Сєрова "Я люблю тебя до слез". Також Кензов виконав і свої російськомовні треки.

Розбавив такий репертуар і українськими піснями, серед яких хіт Океана Ельзи "Я не здамся без бою" та Володимира Івасюка "Я піду в далекі гори".

Фрагменти з концерту співака публікували глядачі у соціальних мережах, а він, не соромлячись, репостив їх у своєму Instagram.

Нагадаємо, після скандалу український репер Олег Кензов знову заспівав російською.

Також ми писали, що Дьомін емоційно "пройшовся" по українському співаку, який співає російською.