Солист Imagine Dragons поднял и поцеловал флаг Украины во время выступления

Солист группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс с украинским флагом. Фото: скриншот

Солист группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс во время выступления поднял украинский флаг и поцеловал его. Кроме этого, он также выкрикивал слова в поддержку Украины.

Соответствующее видео обнародовал пользователь WarSvitla в Twitter.

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Солист Imagine Dragons на концерте поднял украинский флаг

Так, солист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс заметил девушек-поклонниц, стоявших у сцены с украинским флагом. Певец попросил у них флаг, поцеловал его, поднял и воскликнул слова на поддержку, среди которых можно различить "Свобода" и "Остаемся с Украиной".

Затем Рейнольдс подписал флаг и вернул его слушательнице.

Поддержка Imagine Dragons Украины

Напомним, что недавно во время выступления американской группы Imagine Dragons в Грузии произошел неприятный инцидент. Одна из поклонниц пришла на концерт с украинским флагом. Впрочем, женщине не дали его развернуть.

Также мы писали, что Саша из Новогригоровки, снявшийся в клипе на песню группы Imagine Dragons — Crushed, посетил концерт группы в Варшаве и вышел с певцами на сцену.

Добавим, что речь идет о главном герое клипа Imagine Dragons, который снимали в Украине, 14-летнем Саше из Николаевской области, чей дом разрушен в результате обстрелов оокупантов. Теперь его жилье отстроят.