Солист Imagine Dragons поднял и поцеловал флаг Украины во время выступления
Солист группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс во время выступления поднял украинский флаг и поцеловал его. Кроме этого, он также выкрикивал слова в поддержку Украины.
Соответствующее видео обнародовал пользователь WarSvitla в Twitter.
Солист Imagine Dragons на концерте поднял украинский флаг
Так, солист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс заметил девушек-поклонниц, стоявших у сцены с украинским флагом. Певец попросил у них флаг, поцеловал его, поднял и воскликнул слова на поддержку, среди которых можно различить "Свобода" и "Остаемся с Украиной".
Затем Рейнольдс подписал флаг и вернул его слушательнице.
Поддержка Imagine Dragons Украины
Напомним, что недавно во время выступления американской группы Imagine Dragons в Грузии произошел неприятный инцидент. Одна из поклонниц пришла на концерт с украинским флагом. Впрочем, женщине не дали его развернуть.
Также мы писали, что Саша из Новогригоровки, снявшийся в клипе на песню группы Imagine Dragons — Crushed, посетил концерт группы в Варшаве и вышел с певцами на сцену.
Добавим, что речь идет о главном герое клипа Imagine Dragons, который снимали в Украине, 14-летнем Саше из Николаевской области, чей дом разрушен в результате обстрелов оокупантов. Теперь его жилье отстроят.
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