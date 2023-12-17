Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Соліст Imagine Dragons підняв та поцілував прапор України під час виступу arrow

Соліст Imagine Dragons підняв та поцілував прапор України під час виступу

17 грудня 2023 05:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Соліст Imagine Dragons підняв та поцілував прапор України під час виступу
Соліст гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс із українським стягом. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Соліст гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс під час виступу підняв український прапор та поцілував його. Окрім цього він також вигукував слова на підтримку України.

Відповідне відео оприлюднив користувач WarSvitla у Twitter.

Читайте також:

Соліст Imagine Dragons на концерті підняв український прапор

Так, соліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс помітив дівчат-шанувальниць, які стояли біля сцени з українським стягом. Співак попросив у них прапор, поцілував його, підняв та вигукнув слова на підтримку, серед яких можна розрізнити "Свобода" та "Залишаємось з Україною".

Опісля Рейнольдс підписав стяг та повернув його слухачці.

Підтримка Imagine Dragons України

Нагадаємо, що нещодавно під час виступу американського гурту Imagine Dragons у Грузії стався неприємний інцидент. Одна з шанувальниць прийшла на концерт з українським прапором. Втім жінці не дали його розгорнути. 

Також ми писали, що Сашко з Новогригорівки, який знявся в кліпі на пісню гурту Imagine Dragons — Crushed, відвідав концерт гурту в Варшаві та вийшов зі співаками на сцену.

Додамо, що мова йде про головного героя кліпу Imagine Dragons, який знімали в Україні, 14-річного Сашка з Миколаївської області, чий будинок зруйнований внаслідок обстрілів окупантів. Тепер його житло відбудують. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Актуальне по темі