Соліст Imagine Dragons підняв та поцілував прапор України під час виступу

Соліст гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс із українським стягом. Фото: скриншот

Соліст гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс під час виступу підняв український прапор та поцілував його. Окрім цього він також вигукував слова на підтримку України.

Відповідне відео оприлюднив користувач WarSvitla у Twitter.

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Соліст Imagine Dragons на концерті підняв український прапор

Так, соліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс помітив дівчат-шанувальниць, які стояли біля сцени з українським стягом. Співак попросив у них прапор, поцілував його, підняв та вигукнув слова на підтримку, серед яких можна розрізнити "Свобода" та "Залишаємось з Україною".

Опісля Рейнольдс підписав стяг та повернув його слухачці.

Підтримка Imagine Dragons України

Нагадаємо, що нещодавно під час виступу американського гурту Imagine Dragons у Грузії стався неприємний інцидент. Одна з шанувальниць прийшла на концерт з українським прапором. Втім жінці не дали його розгорнути.

Також ми писали, що Сашко з Новогригорівки, який знявся в кліпі на пісню гурту Imagine Dragons — Crushed, відвідав концерт гурту в Варшаві та вийшов зі співаками на сцену.

Додамо, що мова йде про головного героя кліпу Imagine Dragons, який знімали в Україні, 14-річного Сашка з Миколаївської області, чий будинок зруйнований внаслідок обстрілів окупантів. Тепер його житло відбудують.