Соліст Imagine Dragons підняв та поцілував прапор України під час виступу
Соліст гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс під час виступу підняв український прапор та поцілував його. Окрім цього він також вигукував слова на підтримку України.
Відповідне відео оприлюднив користувач WarSvitla у Twitter.
Соліст Imagine Dragons на концерті підняв український прапор
Так, соліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс помітив дівчат-шанувальниць, які стояли біля сцени з українським стягом. Співак попросив у них прапор, поцілував його, підняв та вигукнув слова на підтримку, серед яких можна розрізнити "Свобода" та "Залишаємось з Україною".
Опісля Рейнольдс підписав стяг та повернув його слухачці.
Підтримка Imagine Dragons України
Нагадаємо, що нещодавно під час виступу американського гурту Imagine Dragons у Грузії стався неприємний інцидент. Одна з шанувальниць прийшла на концерт з українським прапором. Втім жінці не дали його розгорнути.
Також ми писали, що Сашко з Новогригорівки, який знявся в кліпі на пісню гурту Imagine Dragons — Crushed, відвідав концерт гурту в Варшаві та вийшов зі співаками на сцену.
Додамо, що мова йде про головного героя кліпу Imagine Dragons, який знімали в Україні, 14-річного Сашка з Миколаївської області, чий будинок зруйнований внаслідок обстрілів окупантів. Тепер його житло відбудують.
Читайте Новини.LIVE!