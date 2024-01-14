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Солиста Rammstein осудили за сцену, похожую на изнасилование в новом клипе

14 января 2024 14:18
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Солиста Rammstein осудили за сцену, похожую на изнасилование в новом клипе
Лидер Rammmstein Тилль Линдеманн. Скриншот из клипа Entre dos tierras
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Лидер известной немецкой группы Rаmmstеin Тилль Линдеманн снова учудил нечто скандальное и нарвался на хейт. Артист выпустил тизер клипа на песню Entre dos tierras, поклонники заметили в нем сцены изнасилования.

Об этом пишет немецкое издание Brisant.

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​В скандальном тизере показана обнаженная полуживая женщина в грязи, она лежит на земле где-то в джунглях. Также были показаны кадры на которых Линдеманн лежит на женщине, закрывает ей рот, двигаясь характерно, а она плачет. Была и сцена, где голая девушка стояла на коленях перед артистом.

 

После такого анонса артист был осужден фанатами. Возможно, именно из-за хейта комментарии к клипу на YouTube пока скрыты.

Однако в полной версии клипа ничего подобного не показали, потому что сцены были смонтированы в другом порядке.

 

В полном клипе тоже есть сцены с этой женщиной. По сюжету она преследует героя видео, который оказался на безлюдном острове. Кадров с изнасилованием нет, но есть моменты, где женщина плачет, лежа на земле.

Редакторы издания Brisant предполагают, что видео могло быть отсылкой на громкое дело, где певец обвинялся в сексуальном насилии.

Несколько месяцев назад прокуратура Берлина прекратила расследование против Тилля Линдеманна по подозрению в совершении сексуальных преступлений. Ранее несколько женщин жаловались на артиста, но он всегда отрицал обвинения.

Напомним, Тилль Линдеманн показал провокативный клип, снятый россиянами в цирке.

Также мы писали, что еще одна женщина обвинила лидера группы Rammstein в притязаниях и избиениях.

изнасилование
Тилль Линдеманн
зарубежные звезды
Рамштайн
клип
насилие

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