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Соліста Rammstein засудили за сцену, схожу на зґвалтування у новому кліпі

14 січня 2024 14:18
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Соліста Rammstein засудили за сцену, схожу на зґвалтування у новому кліпі
Лідер Rаmmstеin Тілль Ліндеманн. Скриншот з кліпу Entre dos tierras
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Лідер відомого німецького гурту Rаmmstеin Тілль Ліндеманн знову утнув дещо скандальне і нарвався на хейт. Артист випустив тизер до кліпу на пісню Entre dos tierras, прихильники помітили у ньому сцени зґвалтування.

Про це пише німецьке видання Brisant.

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У скандальному тизері показана оголена напівжива жінка у бруді, вона лежить на землі десь у джунглях. Також було показано кадри на яких Ліндеманн лежить на жінці, закриває їй рота, рухаючись характерно, а вона плаче. Була і сцена, де оголена дівчина стояла на колінах перед артистом. 

 

Після такого анонсу артиста засудили. Можливо саме через хейт коментарі до кліпу у YouTube наразі приховані. 

Проте, у повній версії кліпу нічого подібного не показали, бо сцени було змонтовано в іншому порядку.

 

У повному кліпі теж є сцени з цією жінкою. За сюжетом вона переслідує героя відео, який опинився на безлюдному острові. Кадру зі зґвалтуванням немає, однак є моменти, де жінка плаче, лежачи на землі.

Редактори видання Brisant припускають, що відео могло бути відсилкою на гучну справу, де співака звинувачували в сексуальному насильстві.

Кілька місяців тому прокуратура Берліна припинила розслідування проти Тілля Ліндеманна за підозрою у скоєнні сексуальних злочинів. Раніше кілька жінок скаржилися на артиста, але він завжди заперечував звинувачення.

Нагадаємо, Тілль Ліндеманн показав провокативний кліп, знятий росіянами в цирку.

Також ми писали, що ще одна жінка звинуватила лідера гурту Rammstein у домаганнях та побитті.

згвалтування
Тілль Ліндеманн
закордонні зірки
Рамштайн
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насильство

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