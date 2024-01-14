Соліста Rammstein засудили за сцену, схожу на зґвалтування у новому кліпі
Лідер відомого німецького гурту Rаmmstеin Тілль Ліндеманн знову утнув дещо скандальне і нарвався на хейт. Артист випустив тизер до кліпу на пісню Entre dos tierras, прихильники помітили у ньому сцени зґвалтування.
Про це пише німецьке видання Brisant.
Вирішив заінтригувати
У скандальному тизері показана оголена напівжива жінка у бруді, вона лежить на землі десь у джунглях. Також було показано кадри на яких Ліндеманн лежить на жінці, закриває їй рота, рухаючись характерно, а вона плаче. Була і сцена, де оголена дівчина стояла на колінах перед артистом.
Після такого анонсу артиста засудили. Можливо саме через хейт коментарі до кліпу у YouTube наразі приховані.
Проте, у повній версії кліпу нічого подібного не показали, бо сцени було змонтовано в іншому порядку.
У повному кліпі теж є сцени з цією жінкою. За сюжетом вона переслідує героя відео, який опинився на безлюдному острові. Кадру зі зґвалтуванням немає, однак є моменти, де жінка плаче, лежачи на землі.
Редактори видання Brisant припускають, що відео могло бути відсилкою на гучну справу, де співака звинувачували в сексуальному насильстві.
Кілька місяців тому прокуратура Берліна припинила розслідування проти Тілля Ліндеманна за підозрою у скоєнні сексуальних злочинів. Раніше кілька жінок скаржилися на артиста, але він завжди заперечував звинувачення.
Нагадаємо, Тілль Ліндеманн показав провокативний кліп, знятий росіянами в цирку.
Також ми писали, що ще одна жінка звинуватила лідера гурту Rammstein у домаганнях та побитті.
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