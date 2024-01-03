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Солистка группы KAZKA снялась в новом клипе со своим любимым

3 января 2024 12:54
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Солистка группы KAZKA снялась в новом клипе со своим любимым
Кадр из нового клипа группы KAZKA. Фото: instagram.com/kazka.band
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Группа KAZKA представила новый праздничный и теплый клип на песню "Солодкі". В видео кроме артистов группы снялись близкие люди солистки Саши Зарицкой, а именно ее любимый парень и драгоценная команда.

Клип опубликовали на YouTube-канале.

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Группа KAZKA поделилась невероятно теплым и трогательным видео на песню "Солодкі". Солистка группы Саша Зарицкая призналась, что эта композиция очень особенная для нее, как и клип, ведь вместе с ней снялся любимый — Павел.

Локация съемок также была особенной: преимущественно видео снимали дома у Саши.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by KAZKA (@kazka.band)

 

"Основной локацией стал мой собственный дом. Главные герои — мои близкие: любимый и команда, которая работает с KAZKA уже много лет. Подготовка к съемкам продолжалась менее недели", — рассказала исполнительница.

В клипе есть еще один сюрприз. В видео есть кадры с легендарным Демьеном Эскобаром — виртуозным музыкантом, любимым скрипачом Барака Обамы и обладателем двух Emmy Awards. Он исполнил струнную партию в песне.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by KAZKA (@kazka.band)

Сама песня и видео на нее призваны вызвать приятные воспоминания и ностальгические ощущения.

 

"О любви к себе и чувствах к любимым. О кайфе от собственного отражения в зеркале и тепле, мгновениях, когда "щека к щеке". Об огонеке внутри, который разжигает каждое движение, каждый ритм и настоящее наслаждение, которое дарит любовь. Я уверена, что этот пост прямо сейчас читают люди, которые разочаровались в себе, в отношениях, в мечтах… Я знаю это чувство, и понимаю, как трудно с ним бороться… Но обещаю, что оно не навсегда! Ищите собственные стимулы и опоры , изучайте себя, влюбляйтесь в себя изо дня в день и любите так, как хотите, чтобы вас любил окружающий мир", — пожелала поклонникам Зарицкая.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by KAZKA (@kazka.band)

Объятия, поцелуи, посиделки с самыми родными у костра, живая музыка, невероятные виды — все это вас ждет в новом клипе.

Напомним, Александра Зарицкая показала новую татуировку на пол спины.

Также мы писали, что солистка группы KAZKA честно рассказала о своем заработке.

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