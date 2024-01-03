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Солістка гурту KAZKA знялася у новому кліпі зі своїм коханим

3 січня 2024 12:54
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Солістка гурту KAZKA знялася у новому кліпі зі своїм коханим
Кадр з нового кліпу гурту KAZKA. Фото: instagram.com/kazka.band
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Гурт KAZKA представив новий святковий і теплий кліп на пісню "Солодкі". У відео крім артистів гурту знялися близькі люди солістки Саші Заріцької, а саме  — її коханий хлопець і улюблена команда. 

Кліп опублікували на YouTube-каналі. 

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KAZKA представили особливу пісню 

Гурт KAZKA поділився неймовірно теплим і зворушливим відео на пісню "Солодкі". Солістка гурту Саша Заріцька зізналася, що ця композиція дуже особлива для неї, як і кліп, адже разом з нею знявся її коханий — Павло. 

Локація зйомок також була особливою: переважно відео знімали вдома у Саші.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Основною локацією став мій власний будинок. Головні герої — мої близькі: коханий та команда, що працює з KAZKA вже багато років. Підготовка до знімань тривала менш як тиждень", — розповіла виконавиця. 

У кліпі є ще один сюрприз. У відео є кадри з легендарним Дем'єном Ескобаром — віртуозним музикантом, улюбленим скрипалем Барака Обами та володарем двох Emmy Awards. Він виконав струнну партію в пісні.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сама пісня і відео на неї покликані викликати приємні спогади та ностальгічні відчуття. 

 

"Про любов до себе й почуття до коханих. Про кайф від власного відображення в дзеркалі й тепло, що дарують миті, коли "щока до щоки". Про вогник всередині, який розпалює кожен рух, кожен ритм й справжню насолоду, що дарує кохання. Я впевнена, що цей пост просто зараз читають люди, які розчарувались — в собі, в стосунках, в мріях. Я знаю це відчуття, і розумію, як важко з ним боротись. Але обіцяю, що воно не назавжди! Шукайте власні стимули й опори, вивчайте себе, закохуйтесь у себе день у день та любіть так, як хочете, аби вас любив світ навколо", — побажала прихильникам Заріцька. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Обійми, поцілунки, посиденьки з найріднішими у вогнища, жива музика, неймовірні краєвиди — все це на вас чекає у новому кліпі. 

Нагадаємо, Олександра Заріцька показала нове тату на пів спини. 

Також ми писали, що солістка гурту KAZKA чесно розповіла про свій заробіток. 

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