Солістка гурту KAZKA знялася у новому кліпі зі своїм коханим

Кадр з нового кліпу гурту KAZKA. Фото: instagram.com/kazka.band

Гурт KAZKA представив новий святковий і теплий кліп на пісню "Солодкі". У відео крім артистів гурту знялися близькі люди солістки Саші Заріцької, а саме — її коханий хлопець і улюблена команда.

Кліп опублікували на YouTube-каналі.

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Гурт KAZKA поділився неймовірно теплим і зворушливим відео на пісню "Солодкі". Солістка гурту Саша Заріцька зізналася, що ця композиція дуже особлива для неї, як і кліп, адже разом з нею знявся її коханий — Павло.

Локація зйомок також була особливою: переважно відео знімали вдома у Саші.

"Основною локацією став мій власний будинок. Головні герої — мої близькі: коханий та команда, що працює з KAZKA вже багато років. Підготовка до знімань тривала менш як тиждень", — розповіла виконавиця.

У кліпі є ще один сюрприз. У відео є кадри з легендарним Дем'єном Ескобаром — віртуозним музикантом, улюбленим скрипалем Барака Обами та володарем двох Emmy Awards. Він виконав струнну партію в пісні.

Сама пісня і відео на неї покликані викликати приємні спогади та ностальгічні відчуття.

"Про любов до себе й почуття до коханих. Про кайф від власного відображення в дзеркалі й тепло, що дарують миті, коли "щока до щоки". Про вогник всередині, який розпалює кожен рух, кожен ритм й справжню насолоду, що дарує кохання. Я впевнена, що цей пост просто зараз читають люди, які розчарувались — в собі, в стосунках, в мріях. Я знаю це відчуття, і розумію, як важко з ним боротись. Але обіцяю, що воно не назавжди! Шукайте власні стимули й опори, вивчайте себе, закохуйтесь у себе день у день та любіть так, як хочете, аби вас любив світ навколо", — побажала прихильникам Заріцька.

Обійми, поцілунки, посиденьки з найріднішими у вогнища, жива музика, неймовірні краєвиди — все це на вас чекає у новому кліпі.

Нагадаємо, Олександра Заріцька показала нове тату на пів спини.

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