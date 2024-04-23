Зарецкая похвасталась шпагатом - фото и видео

Украинская певица Александра Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band/

Певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая ошеломила результатами занятий в зале. Звезда показала свою привычную тренировку со специалистом и похвасталась шпагатом.

Соответствующее видео она опубликовала в TikTok.

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Певица всерьез занялась похудением и регулярно занимается в зале со специалистом. Хотя звезда не признается, сколько килограммов ей уже удалось сбросить, результаты можно заметить невооруженным глазом.

То что певица похудела, можно заметить по тому, как изменились ее черты лица.

Звезда мотивировала свою аудиторию и показала, как тяжело занимается в зале ради идеального тела.

Исполнительница поделилась архивными кадрами, на которых выполняет упражнения в тренажерном зале. По лицу Зарицкой можно понять, что ей тяжело даются занятия в зале, однако она при всех сложностях дает бой лени и работает над своей фигурой.

Украинская певица Александра Зарицкая. Фото: скриншот TikTok

Украинская певица Александра Зарицкая. Фото: скриншот TikTok

Украинская певица Александра Зарицкая. Фото: скриншот TikTok

Украинская певица Александра Зарицкая. Фото: скриншот TikTok

Зарицкая также похвасталась своей растяжкой и показала подписчикам, что ей почти удалось сесть в шпагат.

Украинская певица Александра Зарицкая. Фото: скриншот TikTok

Артистка кардинально похудела после участия в проекте "Танцы со звездами" в 2021 году. Тогда певице удалось сбросить более 20 кг. Сейчас звезда пытается держать свой организм в тонусе и готовится к предстоящей свадьбе. Звезда планирует ее отыграть после победы.

Напомним, мы ранее писали, что Александра Зарицкая показала новое тату на пол спины. А также солистка группы KAZKA честно рассказала о своем заработке.