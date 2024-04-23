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Солистка KAZKA показала интенсивную тренировку и похвасталась шпагатом в зале

23 апреля 2024 20:24
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Зарецкая похвасталась шпагатом - фото и видео
Украинская певица Александра Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая ошеломила результатами занятий в зале. Звезда показала свою привычную тренировку со специалистом и похвасталась шпагатом.

Соответствующее видео она опубликовала в TikTok.

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@kazka.band

Я также придерживаюсь фразы: «мы едим для того, чтобы жить, а не наоборот»

♬ original sound - James Jones

Певица всерьез занялась похудением и регулярно занимается в зале со специалистом. Хотя звезда не признается, сколько килограммов ей уже удалось сбросить, результаты можно заметить невооруженным глазом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by KAZKA (@kazka.band)

То что певица похудела, можно заметить по тому, как изменились ее черты лица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by KAZKA (@kazka.band)

Звезда мотивировала свою аудиторию и показала, как тяжело занимается в зале ради идеального тела.

Исполнительница поделилась архивными кадрами, на которых выполняет упражнения в тренажерном зале. По лицу Зарицкой можно понять, что ей тяжело даются занятия в зале, однако она при всех сложностях дает бой лени и работает над своей фигурой.

Зарицкая занимается в зале
Украинская певица Александра Зарицкая. Фото: скриншот TikTok
Зарецкая работает над собой
Украинская певица Александра Зарицкая. Фото: скриншот TikTok
Зарицкая занимается в тренажерном зале
Украинская певица Александра Зарицкая. Фото: скриншот TikTok
Зарецкая худеет
Украинская певица Александра Зарицкая. Фото: скриншот TikTok

Зарицкая также похвасталась своей растяжкой и показала подписчикам, что ей почти удалось сесть в шпагат.

Зарцицкая в шпагате
Украинская певица Александра Зарицкая. Фото: скриншот TikTok

Артистка кардинально похудела после участия в проекте "Танцы со звездами" в 2021 году. Тогда певице удалось сбросить более 20 кг. Сейчас звезда пытается держать свой организм в тонусе и готовится к предстоящей свадьбе. Звезда планирует ее отыграть после победы.

Напомним, мы ранее писали, что Александра Зарицкая показала новое тату на пол спины. А также солистка группы KAZKA честно рассказала о своем заработке.

спорт
диета
Kazka
Александра Зарицкая
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похудение
упражнения

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