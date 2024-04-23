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Солістка KAZKA показала інтенсивне тренування та похизувалася шпагатом у залі

23 квітня 2024 20:24
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Заріцька похизувалася шпагатом — фото та відео
Українська співачка Олександра Заріцька. Фото: instagram.com/kazka.band/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька приголомшила результатами занять у залі. Зірка показала своє звичне тренування  із фахівцем та похизувалася шпагатом.

Відповідне відео вона опублікувала у TikTok

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@kazka.band

Я також притримуюсь фрази: «ми їмо для того, щоб жити, а не навпаки»

♬ original sound - James Jones

Співачка всерйоз зайнялася схудненням і регулярно займається в залі зі спеціалістом. Хоча зірка не зізнається, скільки кілограмів їй вже вдалося скинути, результати можна помітити неозброєним оком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KAZKA (@kazka.band)

Те що співачка схудла, можна помітити по тому, як змінились її риси обличчя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KAZKA (@kazka.band)

Зірка замотивувала свою аудиторію та показала, як важко займається в залі заради омріяного тіла. 

Виконавиця поділилася архівними кадрами, на яких вона виконує вправи у тренажерному залі. По обличчю Заріцької можна зрозуміти, що їй важко даються заняття в залі, однак вона попри всі складнощі дає бій ліні та працює над своєю фігурою.

Заріцька займається в залі
Українська співачка Олександра Заріцька. Фото: скриншот TikTok
Заріцька працює над собою
Українська співачка Олександра Заріцька. Фото: скриншот TikTok
Заріцька займається у тренажерному залі
Українська співачка Олександра Заріцька. Фото: скриншот TikTok
Заріцька худне
Українська співачка Олександра Заріцька. Фото: скриншот TikTok

Заріцька також похизувалася своєю розтяжкою та показала підписникам, що їй майже вдалося сісти у шпагат.

Зарціька у шпагаті
Українська співачка Олександра Заріцька. Фото: скриншот TikTok

Артистка кардинально схудла після участі у проєкті "Танці із зірками" у 2021 році. Тоді співачці вдалося скинути понад 20 кілограм. Зараз зірка намагається тримати свій організм у тонусі та готується до майбутнього весілля. Зірка планує його відіграти його після перемоги.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Олександра Зарицька показала нове тату на пів спини. А також солістка гурту KAZKA чесно розповіла про свій заробіток

спорт
дієта
Kazka
Олександра Заріцька
українські зірки
схуднення
вправи

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