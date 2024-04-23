Заріцька похизувалася шпагатом — фото та відео

Українська співачка Олександра Заріцька. Фото: instagram.com/kazka.band/

Співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька приголомшила результатами занять у залі. Зірка показала своє звичне тренування із фахівцем та похизувалася шпагатом.

Відповідне відео вона опублікувала у TikTok.

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Співачка всерйоз зайнялася схудненням і регулярно займається в залі зі спеціалістом. Хоча зірка не зізнається, скільки кілограмів їй вже вдалося скинути, результати можна помітити неозброєним оком.

Те що співачка схудла, можна помітити по тому, як змінились її риси обличчя.

Зірка замотивувала свою аудиторію та показала, як важко займається в залі заради омріяного тіла.

Виконавиця поділилася архівними кадрами, на яких вона виконує вправи у тренажерному залі. По обличчю Заріцької можна зрозуміти, що їй важко даються заняття в залі, однак вона попри всі складнощі дає бій ліні та працює над своєю фігурою.

Українська співачка Олександра Заріцька. Фото: скриншот TikTok

Українська співачка Олександра Заріцька. Фото: скриншот TikTok

Українська співачка Олександра Заріцька. Фото: скриншот TikTok

Українська співачка Олександра Заріцька. Фото: скриншот TikTok

Заріцька також похизувалася своєю розтяжкою та показала підписникам, що їй майже вдалося сісти у шпагат.

Українська співачка Олександра Заріцька. Фото: скриншот TikTok

Артистка кардинально схудла після участі у проєкті "Танці із зірками" у 2021 році. Тоді співачці вдалося скинути понад 20 кілограм. Зараз зірка намагається тримати свій організм у тонусі та готується до майбутнього весілля. Зірка планує його відіграти його після перемоги.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Олександра Зарицька показала нове тату на пів спини. А також солістка гурту KAZKA чесно розповіла про свій заробіток.