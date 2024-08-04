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Певица Адель остановила концерт и посмотрела финал Олимпиады с 80 тысячами фанатов

4 августа 2024 17:34
Галина Шподарева - редактор
Адель остановила концерт в Мюнхене для просмотра Олимпиады со своими фанатами
Певица Адель. Фото: Instagram/adele
Галина Шподарева - редактор

Во время концерта в Мюнхене британская певица Адель остановила концерт для просмотра финала Олимпиады по бегу на 100 метров среди женщин. Похоже, что фавориткой звезды была американка Ша'Карри Ричардсон, которая пришла второй после бегуньи из Сент-Люсии Жюльен Альфред.

Об этом сообщило издание RTÉ в воскресенье, 4 августа.

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Адель порадовала поклонников, транслируя полуфинал и финал Олимпийских игр в беге на 100 метров среди женщин на концерте в Мюнхене.

На видео, распространенных в социальных сетях, видно, как полуфинал транслируется на переполненный стадион, а финал показывают через несколько часов в прямом эфире из Парижа.

В финале золото завоевала Жульен Альфред из Сент-Люсии, а Дэрилл Нейти из Британии не хватило четырех сотых секунды до первой индивидуальной олимпийской медали.

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