Адель остановила концерт в Мюнхене для просмотра Олимпиады со своими фанатами

Певица Адель. Фото: Instagram/adele

Во время концерта в Мюнхене британская певица Адель остановила концерт для просмотра финала Олимпиады по бегу на 100 метров среди женщин. Похоже, что фавориткой звезды была американка Ша'Карри Ричардсон, которая пришла второй после бегуньи из Сент-Люсии Жюльен Альфред.

Об этом сообщило издание RTÉ в воскресенье, 4 августа.

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Adele stopped show tonight just to display the women's 100m final в #Olympics . #AdeleinMunich pic.twitter.com/ZUPFeFrF1m — Adele Daily (@adeledailynet) August 3, 2024

Адель объединила музыку и спорт в Мюнхене

Адель порадовала поклонников, транслируя полуфинал и финал Олимпийских игр в беге на 100 метров среди женщин на концерте в Мюнхене.

На видео, распространенных в социальных сетях, видно, как полуфинал транслируется на переполненный стадион, а финал показывают через несколько часов в прямом эфире из Парижа.

В финале золото завоевала Жульен Альфред из Сент-Люсии, а Дэрилл Нейти из Британии не хватило четырех сотых секунды до первой индивидуальной олимпийской медали.

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