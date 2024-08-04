Адель зупинила концерт в Мюнхені задля перегляду Олімпіади зі своїми фанатами

Співачка Адель. Фото: Instagram/adele

Під час концерту в Мюнхені британська співачка Адель зупинила концерт задля перегляду фіналу Олімпіади з бігу на 100 метрів серед жінок. Схоже, що фавориткою зірки була американка Ша'Каррі Річардсон, яка прийшла другою після бігунки з Сент-Люсії Жульєн Альфред.

Про це повідомило видання RTÉ у неділю, 4 серпня.

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Adele stopped the show tonight just to display the women’s 100m final at #Olympics.#AdeleinMunich pic.twitter.com/ZUPFeFrF1m — Adele Daily (@adeledailynet) August 3, 2024

Адель поєднала музику та спорт у Мюнхені

Адель порадувала шанувальників, транслюючи півфінал та фінал Олімпійських ігор з бігу на 100 метрів серед жінок на концерті в Мюнхені.

На відео, поширених у соціальних мережах, видно, як півфінал транслюється на переповнений стадіон, а фінал показують через кілька годин у прямому ефірі з Парижа.

У фіналі золото здобула Жульєн Альфред із Сент-Люсії, а Дерілл Нейті з Британії не вистачило чотирьох сотих секунди до першої індивідуальної олімпійської медалі.

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